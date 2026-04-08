Marc Casado Barcelona 2025-26
Bózsik Tamás

Változott a Barcelona játékosának álláspontja, mégsem marad a következő szezonra

A katalánok fiatal játékosa, Marc Casadó egy ideje sorra elutasította az érte érkezett ajánlatokat, ám most úgy tűnik, hogy már nyitott a távozásra.

A spanyol Sport portál szerint Marc Casadó bármilyen ajánlatot meghallgat a nyári átigazolási időszak folyamán, és jó esély van arra, hogy a 2026-27-os idényt már a nem a nevelőegyüttesében kezdi meg. Ezt a döntést közvetlenül azután hozta meg, hogy Jorge Mendes lett az ügynöke. 

A spanyol középpályás a klub akadémiáján, a La Masián nevelkedett, és éppen a Barcelona iránt érzett hűség miatt nem igazolt el sem a Chelsea-hez, sem a Wolverhampton Wanderershez, holott mindkét együttes megkereste őt.

Ugyanakkor Casadó helyzete drasztikusan változott az elmúlt egy évben: tavaly ilyenkor a Barcelona kezdőjátékosának mondhatta magát, csakhogy azóta egyre inkább a kispadra szorult. Ebben a szezonban 1276 percet töltött a pályán, 14-szer kezdőként, míg 15-ször csereként beállítva számított rá Hansi Flick vezetőedző.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

