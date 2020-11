Már nem fér bele több fehérvári botlás

Mivel a járványhelyzet miatt a Zalaegerszeg újpesti vendégjátéka elmarad, a magyar bajnokság vasárnapi játéknapján egyetlen mérkőzést rendeznek meg, a Fehérvár-DVTK. találkozót. Az elmúlt négy bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet megnyerő, legutóbb az ellen vereséget szenvedő Fehérváron nagy nyomás van, hiszen egy esetleges pontvesztéssel már látótávolságon kívülre kerülre a rivális .

Elég nehéz átlátni az eltérő meccsszámok miatt a magyar bajnokság tabelláját, az viszont elég jól látható, hogy a székesfehérváriaknak már nem sok hibázási lehetősége van, ha a bajnoki címért szeretnének harcolni és lépést tartani a Ferencvárossal. Jelenleg hét ponttal lemaradva zöld-fehérektől, mindössze a tabella ötödik helyé áll Márton Gábor csapata, ám egy esetleg gyzeőelemmel felléphetnének a dobogó harmadik fokára is. A szakember csapata hivatalos honlapjának elmondta, hogy nehéz időszakon vannak túl, hiszen a válgotott szünet alatt nem tudott teljes kerettel készülni csapatával, de bízik a sikerben.

"Nehéz két héten vagyunk túl, hiszen a játékosok túlnyomó része csak a napokban érkezett vissza a válogatottakból. A válogatottban elért sikerek természetesen pozitív töltetet adnak az egyes játékosoknak és így közvetlenül az egész csapatnak. Az év hátralévő részében már csak a bajnokságra kell koncentrálnunk, bízom benne, hogy ennek meg is lesz az eredménye. A rendelkezésre álló időben az volt a legfontosabb, hogy maximálisan fel tudjunk készülni az aktuális ellenfél játékából. Kielemeztük a Diósgyőrt, tudjuk, hogy milyen taktika lehet célravezető ellenük, tudjuk, hogy milyen játékot szeretnénk játszani, de mindez csak akkor ér valamit, hogyha képesek vagyunk átvinni az elméletet a gyakorlatba a pályán" - mondta Márton Gábor.

A menekül a kiesőzónából, a pocsék rajtot követően kétszer is nyerni tudtak, egyszer a Puskás ellen a pályán, meg még egyszer a zöld asztalnál az Újpestet simázták le 3-0-ra. Utóbbi kevésbé lehetnek büszkék, de végre elkerültek a vörös zónából és ha ma sikerülne a bravúr, akkor akár a középmezőnybe is fellépetnének.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world