Már megvásárolhatóak a jegyek a Szoboszlai Live-ra

Teltház esetén 30 millió forintot adományoznak a rászorulóknak.

2024. május 30-án Szoboszlai Dominikkal és a teljes magyar válogatottal találkozhatnak a focirajongók a Budapest Sportarénában.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Szoboszlai Live talkshow eseményen középpontjában a magyar válogatott csapatkapitánya van természetesen, akivel az Európa-bajnokság előtt lehet találkozni majd.



"Ismerd meg Dominik nézőpontját arról, milyen út vezet Magyarországról a világ egyik legnagyobb klubjába! Menj végig a Salzburgon és Lipcsén át Liverpoolba vezető út történetén azzal, aki mindezt valóra váltotta. Szerezz első kézből élményeket és inspirációt a magyar futball legfontosabb szereplőitől, és bocsátsd útjára a színpadon megjelenő teljes magyar válogatottat, hogy a te jelenléted és energiád is segítse őket a nyári kontinenstornán! Az este során természetesen találkozhatsz más meglepetésvendégekkel is. Biztosítsd be a helyedet az interaktív Szoboszlai Live eseményen, ahol Dominik, példátlan módon, élő talkshow keretében ad interjút, és az Arénához méltó körítés sem marad el!" - fogalmaz az esemény honlapja.

A műsor folyamán nem csak a Liverpool középpályása fog megszólalni, mellette az édesapja, Szoboszlai Zsolt, menedzsere, Eszterházy Mátyás, valamint a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is szerepet kap. Az esemény egyik fontos eleme, hogy 10 millió forintot adományoznak a bevételből, illetve telt ház esetén további 20 millió forinttal jótékonykodik - hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére - az EM Sports Consulting ügynökség - Szoboszlai Dominik ennek az égisze alá tartozik.

Szoboszlai így fogalmazott a talkshow-val kapcsolatban: "Elképesztő az a hangulat, ami a válogatottnál körülvesz bennünket, és az a támogatás, amit a szurkolóktól kapunk. Leírhatatlan érzés, hogy minden hazai mérkőzésen telt ház előtt léphetünk pályára! Május 30-án kicsit másképp, de újra együtt lehetünk. Tegyük ezt a napot is felejthetetlenné!"

Az eseményre 8 árkategóriából választhatnak a látogatók.



PL 1 - 29 900 Ft

PL 2 - 24 900 Ft

PL 3 - 19 900 Ft

PL 4 - 14 900 Ft

PL 5 - 9 900 Ft



VIP 1 - 59 900 Ft

VIP 2 - 49 900 Ft

VIP Meet&Greet - 149 900 Ft.



A jegyek itt vásárolhatóak meg.