Szoboszlai Dominik a legrosszabb sorsú gyerekeken is segít

Nagy adomány is összegyűlhet, míg a közönség is jól jár.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szoboszlai Dominik május 30-ra interaktív közönségtalálkozót szervez Szoboszlai Dominik a Papp László Sportarénában, Budapesten. A helyszínen nem csak a Liverpool középpályása, hanem a teljes magyar válogatott is jelen lesz. A jegyértékesítés április 10-én kezdődik, az abból befolyó összeg sorsáról pedig Esterházy Mátyás, Szoboszlai ügynöke osztott meg információt a Spíler TV-ben a Manchester United-Liverpool bajnoki előtt, írta meg a Sportal.

A cikk lejjebb folytatódik



„Az eseményen minél több gyermeknek szeretnénk reményt és motivációt adni, hogy a saját szemükkel láthassák és hallhassák, hogy Székesfehérvárról indulva is lehet valaki világsztár. Emellett a jótékonyság is fontos része az eseménynek, így a rendezvény jegyárbevételéből tízmillió forintot szeretnénk hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére fordítani – mondta el Esterházy Mátyás, Szoboszlai ügynöke. – Amennyiben pedig telt ház lesz az eseményen, úgy Szoboszlai Dominik, valamint én is felajánlunk ugyanezen célra további tíz-tíz millió forintot, így összesen harmincmillió forint gyűlhet össze jótékony célokra.”

Az esemény hivatalos oldala szerint Dominik nézőpontjából ismerhetik meg a résztvevők, hogy miként sikerült felemelkednie a magyar válogatott csapatkapitányának egészen a Salburzg és Lipcsén keresztül a Liverpoolig.

„Elképesztő az a hangulat, ami a válogatottnál körülvesz bennünket, és az a támogatás, amit a szurkolóktól kapunk. Leírhatatlan érzés, hogy minden hazai mérkőzésen telt ház előtt léphetünk pályára! Május 30-án kicsit másképp, de újra együtt lehetünk. Tegyük ezt a napot is felejthetetlenné!”

-emelte ki Szoboszlai Dominnik.