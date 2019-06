Már átesett az orvosi vizsgálatokon a Roma új igazolása

Az hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy Leonardo Spinazzola már az orvosi vizsgálatokon vesz részt a klubnál.

A fővárosiak a -szal cserélték el Spinazzolát Luca Pellegrini játékjogára, valamint még 10 millió eurót fizettek a torinóiaknak.

Az olasz játékos nem volt alapember a Juvéban, az elmúlt szezonban mindössze 12 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 1 gólpassz volt a mérlege.

