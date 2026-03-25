Fiatalításba kezd az Inter, meg is van az első kiszemelt

Már 2025 nyarán is harcba szállt a francia középpályásért a milánói klub, akkor azonban elutasította ajánlatát az AS Roma. Most, egy évvel később megint próbálkozna a Nerazzurri, amely még nagyobb átigazolási díjat ajánlhat Konéért – írta meg a Gazzetta dello Sport.

Ez az összeg átlépheti a 40 millió eurót is, ami egy jelentős mérföldkő lehet a klub életében, hiszen Achraf Hakimi 2020-as leigazolása óta egyetlen játékosért sem fizetett ki ennél többet. Akkor a marokkói jobbhátvéd 43 millió euró ellenében írt alá.

Az olasz portál azonban az Inter átigazolási politikájáról is friss értesülésekkel szolgált: állítólag több olyan játékossal szeretne erősíteni az Il Biscione, aki nagyobb intenzitás hozhat a csapatba. Ez annak fényében nem meglepő, hogy az Inter keretének átlagéletkora meglehetősen magas, 29,2 év.

Koné 2024-ben szerződött a Farkasokhoz, és már rögtön az első szezonjában alapemberként számoltak vele. Gian Piero Gasperini vezetőedző érkezésével sem változott a francia labdarúgó helyzete, aki 26 Serie A-mérkőzésen lépett pályára ebben a kiírásban.

