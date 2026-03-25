Goal.com
Live
Manu Kone RomaGetty Images
Bózsik Tamás

Fiatalításba kezd az Inter, meg is van az első kiszemelt

Transfers
M. Kone
AS Roma
Olaszország 1
Internazionale

Másodjára is megkísérli leigazolni Manu Konét az Inter, aki az első alapja lehet egy "intenzívebb játékra képes" keretnek.

Már 2025 nyarán is harcba szállt a francia középpályásért a milánói klub, akkor azonban elutasította ajánlatát az AS Roma. Most, egy évvel később megint próbálkozna a Nerazzurri, amely még nagyobb átigazolási díjat ajánlhat Konéért – írta meg a Gazzetta dello Sport

Ez az összeg átlépheti a 40 millió eurót is, ami egy jelentős mérföldkő lehet a klub életében, hiszen Achraf Hakimi 2020-as leigazolása óta egyetlen játékosért sem fizetett ki ennél többet. Akkor a marokkói jobbhátvéd 43 millió euró ellenében írt alá. 

Az olasz portál azonban az Inter átigazolási politikájáról is friss értesülésekkel szolgált: állítólag több olyan játékossal szeretne erősíteni az Il Biscione, aki nagyobb intenzitás hozhat a csapatba. Ez annak fényében nem meglepő, hogy az Inter keretének átlagéletkora meglehetősen magas, 29,2 év. 

Koné 2024-ben szerződött a Farkasokhoz, és már rögtön az első szezonjában alapemberként számoltak vele. Gian Piero Gasperini vezetőedző érkezésével sem változott a francia labdarúgó helyzete, aki 26 Serie A-mérkőzésen lépett pályára ebben a kiírásban. 

Olaszország 1
Internazionale crest
Internazionale
INT
AS Roma crest
AS Roma
ROM
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés