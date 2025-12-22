Visszatérhet Olaszországba a Tottenham Hotspur sportigazgatója

A Fiorentina már ajánlatot tett Fabio Paraticiért, a Tottenham Hotspur egyik sportigazgatójáért - értesült a The Athletic.

Ez a poszt ugyanis megüresedett a Violáknál, hiszen Daniele Prade még novemberben közös megegyezéssel szerződést bontott a klubbal, miután nyeretlenül álltak a Serie A utolsó helyén. A lila-fehér együttes éppen a hétvégén, az Udinese elleni 5-1-es győzelmével ünnepelhetett először három pontot az idei olasz élvonalban.

A megkeresés azért is érdekes, mert az olasz szakember csak októbertől tölti be ezt a posztnál a Sarkantyúsoknál, miután lejárt a FIFA által kiszabott, 30 hónapos eltiltása bármilyen futballal kapcsolatos tevékenységtől.

2021 júniusától korábban vezérigazgatóként dolgozott a klubnál, egészen addig, míg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség el nem tiltotta a Juventus 11 egykori vezérkari tagját. Mindezt az utánpótláskorú játékosok átigazolási díjainak megemelése miatt szabta ki a FIFA. Paratici 11 éven keresztül tevékenykedett az Öreg Hölgy sportigazgatójaként, ezért meszelték el.

A döntés értelmében Paratici 2023 áprilisában lemondott a londoni klubnál betöltött posztjáról. A fellebbezését ugyan elutasították, később mégis enyhítették a büntetését, így tanácsadóként segíthette a Tottenham elnökének, Daniel Levynek a munkáját.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.