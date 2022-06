Mancini tart a magyaroktól

Az olasz kapitány szerint nehéz lesz feltörni a magyar védelmet.

Roberto Mancini, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint fizikálisan kemény próbatétel lesz a keddi Nemzetek Ligája-mérkőzés a magyarok ellen.

„Nagyon jó a kapcsolatom Rossival, talán még én hívtam a Sampdoriához – jellemezte nevetve kapcsolatát Marco Rossi magyar szövetségi kapitánnyal az MTI érdeklődésére Mancini. – Nagyon jó edző és nagyon jó ember is. Iszonyatosan nagy munkát végzett a magyar válogatottal, ezt bizonyította az Európa-bajnokságon és két napja Anglia ellen is. Nagyon kemény és szívós a magyar csapat, amely fizikálisan kemény próbatétel elé állít bárkit. Kemény és robosztus védőit, nehéz lesz áttörni" - nyilatkozta hétfőn Cesenában az edző.

Manicini a keddi kezdőcsapatát ugyan nem árulta el, de azt jelezte, hogy nagyon sok csere lesz a németek ellen 1-1-es döntetlennel zárult találkozóhoz képest. Nem tartotta kizártnak, hogy további újoncot is avat, ugyanis többen elhagyták a Squadra Azzurra keretét, így az Európa-bajnok Jorginho és Marco Verratti is. Szerinte Manuel Locatelli töltheti be az irányító középpályás pozíciót.

Az olaszok szakvezetője arról is beszámolt, hogy az általa Európa legjobb kapusának tartott Gianluigi Donnarumma kisujjsérüléssel bajlódik, ezért nem biztos, hogy kedden pályára lép, azt viszont bíztatónak nevezte, hogy nem hagyta el a nemzeti együttest.

A németek elleni találkozóról annyi szót ejtett, hogy elsősorban azért nem tudta a csapata megfelelő mértékben birtokolni a labdát, mert Verratti és Jorginho hiányzott, ugyanakkor húsz perc után azért nélkülük is összeállt a játék.

Nicolo Barella szerint „kompakt, erős csapat a magyar”. A csatársorban és védelemben is erős játékosok vannak jó bajnokságokból, ezért nem lesz egyszerű áttörni a védelmüket.

„Az előző Eb óta komolyabban követjük a magyar válogatottat, mert Rossival nagyszerű eredményeket ér el” - jelentette ki az Internazionale középpályása, aki saját bevallása szerint 25 évesen már majdhogynem öregnek számít a jelenlegi olasz együttesben.

Barella a sikertelen vb-kvalifikációról úgy vélekedett, hogy végig dominálták a selejtezőcsoportot, ezért nem tud magyarázatot adni arra, mégis miért nem sikerült megnyerni azt. Hozzátette, az északmacedónok elleni pótselejtezőt is három-négy góllal meg kellett volna nyerniük, mégis 1-0-ra kikaptak.

„Én nem megyek haza fáradtságra hivatkozva. Számomra büszkeség, amikor magamra ölthetem a címeres mezt” – mondta Barella, miután többen kérték elengedésüket a válogatottól és Mancini szerint erre még lehet újabb példa a későbbiekben.

Az olasz-magyar Nemzetek Ligája-találkozó kedden 20.45-kor kezdődik Cesenában a Dino Manuzzi Stadionban. Ezt követően a németekkel otthon játszik a válogatott, majd az Anglia elleni, idegenbeli találkozóval zárul a júniusi Nemzetek Ligája-program.

