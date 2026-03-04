Vonakodik meghosszabbítani szerződését a Borussia Dortmunddal, a Manchester United csaphat le rá?

Még mindig nem tudta a 2027-ben lejáró szerződése meghosszabbítására bírni Karim Adeyemit a Borussia Dortmund, aki ráadásul az utóbbi hónapokban mintha kikerült volna a képből Niko Kovac vezetőedzőnél.

A Bild arról ír, hogy a BVB ugyan már a német támadó elé helyezett egy új, hosszú távra szóló szerződést, amit azonban egyelőre nem hajlandó aláírni. Ennek oka részben a játékos ügynöke, Jorge Mendes is lehet, aki azt szeretné, hogy a Dortmunddal megkötött új megállapodás tartalmazzon egy kivásárlási záradékot. Igen ám, csakhogy a sárga-feketék által kidolgozott új ajánlat nem tartalmaz ilyen opciót.

A német portál hozzáteszi, hogy Adeyemi célja, hogy egyszer a Premier League-ben is kipróbálja magát. Ez csak tovább növeli a Manchester United esélyeit, amelyet már korábban is összeboronáltak a villámgyors szélsővel.

Bár alapemberként kezdte meg az idei szezont, december közepe óta mind a Bundesligában, mind a Bajnokok Ligájában egyre többször szállt be a kispadról Adeyemi. Utóbbi sorozatban például az utolsó öt találkozón csak egyszer nevezte a kezdőcsapatba Kovac.

