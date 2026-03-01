A Manchester United ugyan 2-1-s győzelmet aratott a Crystal Palace ellen a Premier League 28. fordulójában vasárnap délután, azonban a győzelem vezéráldozattal járt, Luka Shaw-t már a 24. percben le kellett cserélni, az angol válogatott balhátvéd bal bokája sérült meg.

Mi történt?

A találkozó 23. percében Daniel Munoz taposta meg Luka Shaw bokáját, akit az ápolás után le kellett cserélni. A Crystal Palace hátvédje meglepetésre sárga lap nélkül megúszta az esetet.

Luke Shawra orvosi vizsgálatok várnak majd, akkor derül majd ki, hogy a 30 éves védő világbajnoksága veszélybe került-e.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a háború miatt elmaradhat a világbajnokság.



Daniel Munoz horror szabálytalansága:

Fotón a Crystal Palace védőjének belépője:

