Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
C. Kovács Attila

Horror szabálytalanság miatt veszítette el sztárját a Manchester United + videó

A Manchester United balhátvédje, Luke Shaw sérülés miatt már az első félidőben kénytelen volt elhagyni a pályát a Premier League-ben a Crystal Palace elleni mérkőzésen. Mutatjuk, mi történt Shaw-val.

A Manchester United ugyan 2-1-s győzelmet aratott a Crystal Palace ellen a Premier League 28. fordulójában vasárnap délután, azonban a győzelem vezéráldozattal járt, Luka Shaw-t már a 24. percben le kellett cserélni, az angol válogatott balhátvéd bal bokája sérült meg.

Mi történt?

A találkozó 23. percében Daniel Munoz taposta meg Luka Shaw bokáját, akit az ápolás után le kellett cserélni. A Crystal Palace hátvédje meglepetésre sárga lap nélkül megúszta az esetet. 

Luke Shawra orvosi vizsgálatok várnak majd, akkor derül majd ki, hogy a 30 éves védő világbajnoksága veszélybe került-e.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a háború miatt elmaradhat a világbajnokság.

Daniel Munoz horror szabálytalansága:

Fotón a Crystal Palace védőjének belépője:

Default
