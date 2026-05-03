Goal.com
Live
Malen RomaGetty Images
Orbán Levente

Premier League óriások futnak versenyt a holland csatárért

Transfers
D. Malen
Manchester United
AS Roma

A hírek szerint nagy meglepetésre a Manchester United bejelentkezett Donyell Malenért. A holland játékos a szezont az Aston Villa csapatában kezdte, ott azonban csak kevés játéklehetőséget kapott, mielőtt télen az AS Romához került kölcsönben, ahol remek formát mutatva több Premier League klub érdeklődését is felkeltette.

Versenyfutás Malenért

A Corriere dello Sport értesülései szerint a Manchester United mellett a Chelsea és a Newcastle is érdeklődik Malen szerződtetése iránt, aki a tavaszi időszakban figyelemre méltó számokat produkált. A Roma színeiben 14 mérkőzésen már 11 gólt szerzett, az olasz klub a szezon végén körülbelül 30 millió euróért véglegesítheti az átigazolást. Malen azonban most még az Aston Villa játékosa, az angol klub pedig minden bizonnyal jobban örülne, ha a Premier League topcsapatai között licitháború alakulna ki a holland szerződtetéséért. 

Emery szerint is jót tett a váltás

Malen az Aston Villában ebben a szezonban 21 mérkőzésen mindössze négy gólt szerzett, a csatár formajavulásáról az angol klub vezetőedzője, Unai Emery is beszélt:

„Itt Watkins-szel kellett versenyeznie, ezért kevesebbet játszott, és úgy gondoltam, hogy többet kellene csatárként pályára lépnie. Néha Watkins mellett játszott, úgyhogy szerintem a Románál megtalálta a tökéletes helyet, és minden mérkőzésen pályára lépett. Nagyon örülök neki, mert ő egy remek srác. Remélem, hogy kitart a jó formája.”

A Premier League csapatok érdeklődése ellenére minden jel arra utal, hogy az AS Roma élni fog a vásárlási jogával a kölcsönszerződés lejárata után, ezt a spanyol szakember is megerősítette:

Olaszország 1
AS Roma crest
AS Roma
ROM
ACF Fiorentina crest
ACF Fiorentina
FIO
Anglia 1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN
„Ez egy vételi opcióval ellátott kölcsön, amelyet a Roma Malen teljesítménye alapján biztosan érvényesíteni fog.”

Olasz sajtóértesülések szerint az AS Roma tulajdonosi köre a közeljövőben az olasz fővárosban fogja véglegesíteni Malen átigazolását. 

Forrás: GOAL

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés