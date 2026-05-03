Versenyfutás Malenért

A Corriere dello Sport értesülései szerint a Manchester United mellett a Chelsea és a Newcastle is érdeklődik Malen szerződtetése iránt, aki a tavaszi időszakban figyelemre méltó számokat produkált. A Roma színeiben 14 mérkőzésen már 11 gólt szerzett, az olasz klub a szezon végén körülbelül 30 millió euróért véglegesítheti az átigazolást. Malen azonban most még az Aston Villa játékosa, az angol klub pedig minden bizonnyal jobban örülne, ha a Premier League topcsapatai között licitháború alakulna ki a holland szerződtetéséért.

Emery szerint is jót tett a váltás

Malen az Aston Villában ebben a szezonban 21 mérkőzésen mindössze négy gólt szerzett, a csatár formajavulásáról az angol klub vezetőedzője, Unai Emery is beszélt:

„Itt Watkins-szel kellett versenyeznie, ezért kevesebbet játszott, és úgy gondoltam, hogy többet kellene csatárként pályára lépnie. Néha Watkins mellett játszott, úgyhogy szerintem a Románál megtalálta a tökéletes helyet, és minden mérkőzésen pályára lépett. Nagyon örülök neki, mert ő egy remek srác. Remélem, hogy kitart a jó formája.”

A Premier League csapatok érdeklődése ellenére minden jel arra utal, hogy az AS Roma élni fog a vásárlási jogával a kölcsönszerződés lejárata után, ezt a spanyol szakember is megerősítette:

„Ez egy vételi opcióval ellátott kölcsön, amelyet a Roma Malen teljesítménye alapján biztosan érvényesíteni fog.”

Olasz sajtóértesülések szerint az AS Roma tulajdonosi köre a közeljövőben az olasz fővárosban fogja véglegesíteni Malen átigazolását.

Forrás: GOAL

