Egy újabb topligában próbálja ki magát a holland támadó, már landolt is a gépe Olaszországban!

Szerda késő este Donyell Malen repülőgépe megérkezett Rómába, és az Aston Villa játékosa rövid időn belül aláír az AS Roma csapatához - írta meg a Calciomercato. Csütörtökön átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd sor kerül a klubváltás bejelentésére.

A holland szélső kölcsönben érkezik a Farkasokhoz az idény végéig, akik azonban végleg megszerezhetik a játékjogát, ha bejutnak az Európa-ligába vagy a Bajnokok Ligájába.

Érdekesség, hogy a fővárosi klub terveiben már korábban, 2024-ben is szerepelt Malen neve, aki akkor még a Borussia Dortmund játékosa volt. Másfél évvel ezelőtt elmaradt az üzlet, ám ezúttal nem elsőszámú kiszemeltként kezelte a Roma.

Korábban ugyanis a GOAL is beszámolt arról, hogy Giacomo Raspadorit szerette volna leigazolni a Roma, az olasz támadó ellenben nem akart a Farkasokhoz szerződni, így a vezetőség más erősítés után nézett - végül Malen lett a befutó.

A 49-szeres holland válogatott játékost alig egy éve igazolta le a Dortmundtól a Premier League-ben szereplő Aston Villa. Azzal, hogy most Gian Piero Gasperini csapatában folytatja, már a harmadik elitbajnokságban mutatkozhat be.