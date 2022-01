Manchester United: Diallo ment, van de Beek mehet

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Igazán bő kerttel dolgozhat Ralf Rangnick, a Manchester Unitednél éppen emiatt sokan nem jutnak megfelelő játékidőhöz. Így van ezzel a másfél évvel ezelőtt igazolt, és nagy tehetségnek tartott Amad Diallo is. A még mindig csak 19 esztendő elefántcsontparti szélső ebben a szezonban a Premier League-ben egyetlen percet sem játszott. A tavasszal ez változhat, a klub a fejlődése érdekében kölcsönadta a skót Rangersnek, ahol vélhetően megkapja majd a lehetőséget. A szerződés a szezon végéig szól.

Donny van de Beek ugyan 4 bajnokin szóhoz jutott, de a szintén másfél éve igazolt középpályás ennél többre hivatott, és többre is vágyna. A hírek szerint a Crytal Palace vinné a nyárig kölcsönbe. Az ügyletre pedig nyitott a United is, és persze a 24 éves középpályás is. A Palace-nál abban bíznak, hogy gyors, még az átigazolási időszak előtt döntés születik az ügyben, és a holland a tavaszt náluk töltheti.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Burnley-Manchester United meccsen a hazai siker 6.00, a döntetlen 4.20, a vendégek győzelme pedig 1.55-szörös pénzt fizet. (x)