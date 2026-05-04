A Manchester United váratlanul parkolópályára tette támadóját

A Manchester United meglepő döntést hozott a szezon hajrájában: a klub és a Brazil Labdarúgó-szövetség megállapodott abban, hogy pihentetik a csapat egyik kulcsemberét, Matheus Cunhat a Premier League idény hátralévő részében. A lépés egyértelműen a közelgő világbajnokságra való felkészülést szolgálja, és komoly segítséget jelenthet a brazil válogatott szövetségi kapitányának, Carlo Ancelottinak.

A döntés hátterében több tényező is áll. A manchesteriek vasárnap rangadót nyertek a Liverpool ellen, amelyen Cunha kulcsszerepet játszott: góljával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csapat bebiztosítsa helyét a következő szezon Bajnokok Ligájában. Miután a klub elérte legfontosabb hazai célját, a vezetőség úgy ítélte meg, hogy megengedheti magának a brazil támadó pihentetését.

A háttérben azonban egészségügyi okok is húzódnak. Cunha az elmúlt hetekben közelítőizom-sérüléssel bajlódott, és bár pályára lépett – még fájdalommal is vállalva a játékot –, fennállt a veszélye a súlyosabb sérülésnek. A klub szakmai stábja és a brazil szövetség ezért közösen úgy döntött, hogy a megelőzés érdekében teljes pihenőt kap az idény utolsó három mérkőzésére.

A megállapodás ritka példája annak, amikor egy topklub a válogatott érdekeit helyezi előtérbe a szezon hajrájában. A döntés különösen fontos lehet a világbajnokság előtt, amely már alig több mint egy hónap múlva kezdődik, így minden játékos fizikai állapota kulcsfontosságú.

A brazil válogatott számára Cunha szerepe kiemelt jelentőségű, és Carlo Ancelotti számára hatalmas megkönnyebbülést jelenthet, hogy egyik kulcsembere várhatóan százszázalékos állapotban csatlakozhat a kerethez.

