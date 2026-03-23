Angol nyelvű kiadásunk a GOAL cikke alapján Gary Pallister - aki 1989 és 1998 között erősítette a Manchester United csapatát - határozottan kiállt Carrick véglegesítése mellett. Ha valakiknek a véleményére illik adni, akkor Pallister azok közé tartozik, hiszen a korábbi védő több, mint 400 meccsen lépett pályára a vörös ördögök színeiben és 15 gólt szerzett.

Látványos fordulat Amorim után

A szezon első szakaszában Ruben Amorim irányításával a manchesteri együttes messze elmaradt a várakozásoktól: minden sorozatot figyelembe véve 21 mérkőzésen mindössze nyolc győzelmet aratott. A portugál szakember távozása után január 13-án átvette a csapatot Carrick, és azóta gyökeres változás következett be.

Azóta ugyanis tíz mérkőzésen hét győzelmet és két döntetlent ért el, aminek köszönhetően a United már a harmadik helyen áll a Premier League tabelláján 55 ponttal. A csapat jelenleg olyan riválisokat előz meg, mint az Aston Villa vagy a Liverpool FC, és hét fordulóval a vége előtt reális cél a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása.

Öltözői respekt és taktikai váltás

Pallister szerint Carrick egyik legnagyobb erőssége, hogy játékosként már bizonyított a klubnál, így azonnali tekintélye van az öltözőben.

„Ismeri a klub történelmét, az elvárásokat, és játékosként már meg is felelt ezeknek. Ez hatalmas előny edzőként” – fogalmazott a korábbi védő.

A szakmai változtatások is gyorsan éreztették hatásukat. Carrick visszatért a négyvédős rendszerhez, és újra beépítette a csapatba a fiatal tehetséget, Kobbie Mainoo, aki korábban háttérbe szorult. Emellett a játékstílus is átalakult: a United futballja látványosabbá és felszabadultabbá vált.

„Nem kérhettek volna többet”

Pallister külön kiemelte Carrick korábbi munkáját is, amelyet a Middlesbrough FC élén végzett. Véleménye szerint már ott is egyértelmű volt, hogy képes modern, támadó szellemű futballt játszatni csapataival.

„Az egyik legizgalmasabb futballt játszatta, amit valaha Middlesbrough-meccsen láttam. Most pedig ezt a szabadságot hozta vissza Manchesterbe is” – mondta.

A klublegenda végkövetkeztetése egyértelmű:

Carrick stabilizálta a csapatot, és ezzel eredményeket és látványos játékot is hozott.

„Egyszerűen nem kérhettek volna többet attól, amit eddig nyújtott” – hangsúlyozta Pallister, aki szerint a klubvezetésnek mielőbb lépnie kell, és véglegesítenie kell a szakember kinevezését az Old Traffordon.

