Ruben Amorim elárulta, hogy tervez-e nagybevásárlást télen a Manchester United

Amint arról a GOAL is írt, a Manchester United nemcsak, hogy kikapott 2-1-re az Aston Villától a Premier League 18. fordulójában, de csapatkapitányát, Bruno Fernandest is elveszítette, akit sérülés miatt le kellett cserélni a szünetben. Egyelőre még nem tudni, hogy mennyit kell kihagynia a portugál középpályásnak.

Rajta kívül az idén sokat mellőzött Kobbie Mainoo is kidőlt, ráadásul Amad Diallo és Bryan Mbeumo elutazott az Afrikai Nemzetek Kupájára.

Ennek ellenére a Vörös Ördögök vezetőedzője, Ruben Amorim arról nyilatkozott, hogy nem tervez bankot robbantani a klub a közelgő téli átigazolási időszakban.

"Amit semmiképp sem tehetünk az az, hogy elkezdünk kapkodni, mindent sürgősen akarunk megoldani, és akkor azt mondhatjuk majd, hogy »újra itt tartunk«, sok hibás döntést hoztunk - kezdte a portugál szakvezető, utalva a United múltbeli átgondolatlan erősítéseire.

- Nem fogok leülni Omar Berradával és Jason Wilcoxszal [a klub vezérigazgatója és sportigazgatója - a szerk.], és azt mondani, »rengeteg játékosra van szükségünk«. Azért nem, mert van egy tervünk.

Persze, egy olyan időszakban vagyunk, amikor muszáj pontokat szereznünk, ám meg kell találnunk a megfelelő megoldásokat és a terv szerint kell haladnunk. Most úgy tűnhet, lehet, hogy meg fogunk szenvedni a sok hiányzóval, de majd meglátjuk" - zárta a szakember.