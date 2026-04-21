A Manchester City középpályása, Rodri sérülés miatt kihagyja a Burnley elleni bajnokit, ugyanakkor van esély rá, hogy a hétvégén már visszatérhet – erősítette meg Pep Guardiola a keddi sajtótájékoztatón.

Az aranylabdás spanyol középpályást a vasárnapi, Arsenal elleni rangadó (2–1) hajrájában kellett lecserélni, miután fájdalmakra panaszkodott. A mérkőzést követően Guardiola még nem tudott pontos diagnózist adni, további vizsgálatokat tartott szükségesnek.

A keddi sajtótájékoztatón azonban már kiderült, hogy a középpályás biztosan nem lép pályára a Burnley ellen:

„A holnapi meccsre nem lesz bevethető. Meglátjuk, mi lesz a következő találkozókon, az FA-kupa elődöntőjében a Southampton ellen, vagy tizenkét nappal később az Everton elleni bajnokin” – fogalmazott a City menedzsere.

Rodri számára nem ismeretlenek a sérülések az utóbbi időszakban: a 2024 szeptemberében elszenvedett keresztszalag-szakadása után fokozatosan tért vissza, majd októberben újabb, ezúttal combhajlító-probléma hátráltatta, ami miatt két hónapot kihagyott. Ennek ellenére január óta kulcsszereplője a csapatnak: kezdőként lépett pályára minden bajnokin, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Real Madrid ellen, valamint a Ligakupa-döntőben is, amelyet a City megnyert.

A 29 éves középpályás szerződéséből még egy év van hátra, és márciusban elárulta, hogy pályafutása során szívesen visszatérne Spanyolországba, sőt, a madridiak megkeresését „nem tudná visszautasítani”.

A Manchester City számára kulcsfontosságú időszak következik: az Arsenal elleni győzelemnek köszönhetően három pontra megközelítették az éllovast, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Ha legyőzik a Burnleyt, át is vehetik a vezetést a tabellán.

Guardiola szerint azonban a bajnoki versenyfutás még messze nem dőlt el:

„Az Arsenal vezeti a ligát, és ha most érne véget a szezon, ők lennének a bajnokok. Nekünk azt kell figyelnünk, hogyan regenerálódnak a játékosok egy ilyen fizikailag és mentálisan is megterhelő meccs után. Hat forduló van hátra, pontosan tudjuk, mi vár ránk – eredménytől függetlenül.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.