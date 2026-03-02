Guardiola megszólalt Haaland sérülésével kapcsolatban

Ahogy arról már beszámoltunk, a 29 gólos norvég klasszis a csütörtöki edzésen dőlt ki. Bár a City nélküle is hozta a kötelezőt, a szurkolók joggal aggódnak a szezon hajrája előtt.

Pep Guardiola a meccs utáni sajtótájékoztatón próbálta hűteni a kedélyeket, de válaszaiban maradt bizonytalanság:

"Megerősíthetem, hogy Erling sérülése nem a térdét érinti, de egyelőre nem tudom megmondani, pontosan mennyit kell kihagynia" – fogalmazott a menedzser.

A 25 éves csatárt hétfőn és kedden tüzetesebb orvosi vizsgálatoknak vetik alá. Ekkor dől el, pályára léphet-e szerdán a Nottingham Forest ellen, vagy nélküle kell megvívni a bajnoki címért folyó harc következő felvonását.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.