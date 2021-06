Mahrez döntött a jövőjéről

Riyad Mahrez egyértelmű választ adott jövőjével kapcsolatban.

Korábban írtunk arról, hogy a Manchester City több játékosától is megválhat a nyáron, az Arsenal vinné Raheem Sterlinget és Riyad Mahrezt is, de Gabriel Jesusra és Aymeric Laporte eladását is fontolóra vették a kékek. A Citynek fontos lenne, hogy értékesítse a játékosokat, hiszen a klub a 100 millió font értékű Jack Grealisht szeretné megszerezni, valamint Harry Kane is szerepel a manchesteriek kívánságlistáján.

Azonban Riyad Mahrez Mali 1–0-ás legyőzése után újfent egyértelmű választ adott az átigazolásáról szóló pletykákra:

„Nincs mit beszélni a jövőmről. Jól érzem magam Manchesterben, Isten akaratából maradok."

Riyad Mahrezt a BL-döntő előtt is kérdezték a jövőjéről, de már akkor is elkötelezte magát a Cityvel kapcsolatban:

„Nagyon jól érzem magam a Manchester Citynél, nem tudom máshol elképzelni magam. Nem tudom, hogy alakul a jövő, de boldog vagyok itt, jól érzem magam a városban. A Manchester Cityben szeretném befejezni a pályafutásom."

Mikel Arteta másodedzőként sokáig együtt dolgozhatott a Manchester Citynél Mahrezzel, akit a Mirror szerint nagyon megérintett a spanyol edző távozása a klubtól. De jelenleg úgy néz ki, hogy a 30 éves játékos nem igazol sehova. Az Arsenalnak 2016-ban lett volna lehetősége a szélső megszerzésére, de a játékos akkori csapata, a Leicester blokkolta a transzfert. Most pedig már teljesen más a helyzet, Mahrez ebben a szezonban kulcsembere volt Guardiola csapatának, 14 gólt szerzett, elvitatlan érdemei vannak a BL-döntőbe jutásban és a bajnoki cím megszerzésében is.

