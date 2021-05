Raheem Sterling és Riyad Mahrez sem kell a Manchester Citynek!

Az időzítés furcsa, de kiszivárgott, hogy kiktől akar megszabadulni a City ezen a nyáron.

Raheem Sterling is szerepel azoknak a játékosoknak a listáján, akikre a jövőben nem tart igényt a BL-döntőre készülő Manchester City. A szombat esti meccs előtti éjszaka jelent meg az angol lapokban az a hír, hohy a szélsőre nem számít jövőre Pep Guardiola.

Sterling az előző szezon végén elveszítette a szakember bizalmát és kikerült a kezdőből és a Sportsmail úgy tudja, hogy a kékek szívesen megválnának tőle.

Mellette Riyad Mahrez is távozhat a klubtól. Pedig a játékos kiválóan futballozott a PSG elleni BL-elődöntőben, de ennek ellenére is fontolóra veszi a klub, hogy elengedje. Ugyanez igaz Gabriel Jesusra és Aymeric Laporte-ra is.

Az hírek szerinz az Arsenak vinné Sterlinget és Mahrezt is. Az persze kétséges, hogy a londoni klubnak van-e elég pénze arra, hogy bármelyiküket is megszerezze, hiszen a fizetési igények nem alacsonyak.

A Barcelona és a Real Madrid korábban érdeklődött Sterling iránt, talán a két spanyol klub is újra jelentkeztek. A Citynek fontos lenne, hogy értékesítse a játékosokat, mert a Sportsmail pénteken arról írt, hogy a klub 100 millió font értékű Jack Grealisht szeretné megszerezni, valamint Harry Kane is szerepel a kívánságlistán.

