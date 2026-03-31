Ismét kikapott a magyar válogatott, ezúttal az ukránoktól

A magyar válogatott Szélesi Zoltán irányításával kezdte meg a sorozatot, és három döntetlen után legutóbb, novemberben kikapott itthon a horvátoktól. Az Újpest vezetőedzőjévé kinevezett szakvezetőt időközben Németh Antal váltotta.

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett keddi mérkőzésen a magyaroknak győzniük kellett volna ahhoz, hogy maradjon reális esélyük az Eb-szereplés kiharcolására.

Az első fél órában az ukránok játszottak veszélyesebben, az ETO FC-ben légióskodó Piscsur révén a 26. percben fejesgóllal vezetést is szereztek, de emellett is akadt helyzetük, Pécsi Ármin bravúrjaira is szükség volt, hogy ne legyen nagyobb a különbség. A félidő utolsó harmadában a hazai együttes határozottabban törekedett ellenfele kapuja előterébe jutni és helyzetet kialakítani.

A szünet után bátrabban játszott a magyar csapat, Gruber az 54. percben szépen fejelt kapura, Popovics, a Kisvárda játékosa azonban látványos vetődéssel védett.

Hiába volt lendületesebb, határozottabb ebben az időszakban a hazai válogatott, egy ellentámadásnál Szincsuk a tizenhatoson kívülről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel - mint később kiderült - eldöntötte a mérkőzést.

A ráadásban Pécsi még ziccerben mentett, majd Dénes szépített közvetlenül a lefújás előtt.

– Nem vagyok elégedett a játék intenzitásával, az agresszivitással, többet vártam a csapattól – mondta Németh Antal szövetségi edző a lefújást követően . – Volt egy-két szép kombinációnk, viszont olyan dolgok is, amelyeket nem úgy csináltunk, ahogy megbeszéltünk. Egy nullánál meccsben kell maradni, hiszen a végén is be lehet találni, ahogy történt is, ha nincs az eladott labda és abból a második gól, egyenlíthettünk volna, de hozzáteszem, az ukránok megérdemelték a győzelmet. A védekezésben mindenképpen előre kell lépni, agresszívabbnak, bátrabbnak kell lennünk. Stabilabbá kell tenni a védekezést, ezzel is kontrollálva az ellenfelet és a mérkőzést, ez fontos lesz a következő három mérkőzésen.

Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 8/6, 4. Magyarország 3/5, 5. Litvánia 2/6

A magyarok a következő fordulóban, szeptember 26-án az horvátok vendégeként lépnek majd pályára.

Az ősszel záruló selejtezősorozat végén a kilenc csoport első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára, a további második helyezettek pedig pótselejtezőn kapnak esélyt az Eb-részvétel kiharcolására. A két rendező válogatottja alapból ott van a mezőnyben.

Eredmény, H csoport:

Magyarország-Ukrajna 1-2 (0-1)

gólszerzők: Dénes (95.), illetve Piscsur (26.), Szincsuk (69.)

