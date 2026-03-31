Ismét kikapott a magyar válogatott, ezúttal az ukránoktól

Hungary U21 vs Ukraine U21
EURO U21 Qualification

A magyar U21-es labdarúgó hazai pályán szenvedett vereséget az ukránoktól az Európa-bajnoki selejtezősorozat keddi játéknapján, ezzel még messzebb került attól, hogy ott legyen a jövő évi kontinenstornán.

A magyar válogatott Szélesi Zoltán irányításával kezdte meg a sorozatot, és három döntetlen után legutóbb, novemberben kikapott itthon a horvátoktól. Az Újpest vezetőedzőjévé kinevezett szakvezetőt időközben Németh Antal váltotta.

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett keddi mérkőzésen a magyaroknak győzniük kellett volna ahhoz, hogy maradjon reális esélyük az Eb-szereplés kiharcolására.

Az első fél órában az ukránok játszottak veszélyesebben, az ETO FC-ben légióskodó Piscsur révén a 26. percben fejesgóllal vezetést is szereztek, de emellett is akadt helyzetük, Pécsi Ármin bravúrjaira is szükség volt, hogy ne legyen nagyobb a különbség. A félidő utolsó harmadában a hazai együttes határozottabban törekedett ellenfele kapuja előterébe jutni és helyzetet kialakítani.

A szünet után bátrabban játszott a magyar csapat, Gruber az 54. percben szépen fejelt kapura, Popovics, a Kisvárda játékosa azonban látványos vetődéssel védett.

Hiába volt lendületesebb, határozottabb ebben az időszakban a hazai válogatott, egy ellentámadásnál Szincsuk a tizenhatoson kívülről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel - mint később kiderült - eldöntötte a mérkőzést.

A ráadásban Pécsi még ziccerben mentett, majd Dénes szépített közvetlenül a lefújás előtt.

– Nem vagyok elégedett a játék intenzitásával, az agresszivitással, többet vártam a csapattól – mondta Németh Antal szövetségi edző a lefújást követően. – Volt egy-két szép kombinációnk, viszont olyan dolgok is, amelyeket nem úgy csináltunk, ahogy megbeszéltünk. Egy nullánál meccsben kell maradni, hiszen a végén is be lehet találni, ahogy történt is, ha nincs az eladott labda és abból a második gól, egyenlíthettünk volna, de hozzáteszem, az ukránok megérdemelték a győzelmet. A védekezésben mindenképpen előre kell lépni, agresszívabbnak, bátrabbnak kell lennünk. Stabilabbá kell tenni a védekezést, ezzel is kontrollálva az ellenfelet és a mérkőzést, ez fontos lesz a következő három mérkőzésen.

Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 8/6, 4. Magyarország 3/5, 5. Litvánia 2/6

A magyarok a következő fordulóban, szeptember 26-án az horvátok vendégeként lépnek majd pályára.

Az ősszel záruló selejtezősorozat végén a kilenc csoport első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára, a további második helyezettek pedig pótselejtezőn kapnak esélyt az Eb-részvétel kiharcolására. A két rendező válogatottja alapból ott van a mezőnyben.

Eredmény, H csoport:

Magyarország-Ukrajna 1-2 (0-1)

gólszerzők: Dénes (95.), illetve Piscsur (26.), Szincsuk (69.)

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
