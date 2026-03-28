A két nemzeti csapat 2003 augusztusában, Muraszombaton lépett pályára egymás ellen, és bár a magyar válogatott 2-1-s vereséget szenvedett a szlovénok ellen, egy pillanat mégis kiemelkedett a találkozóból. A hajrában ugyanis Fehér Miklós volt eredményes – ez lett pályafutása utolsó gólja a válogatottban.

A tragikusan fiatalon, 2004 januárjában elhunyt fiatal támadó találata akkor már csak a szépítésre volt elég, mégis sokkal többet jelentett egy egyszerű gólnál. Egy korszak emléke, egy mosoly, egy mozdulat, amely máig ott él a magyar szurkolók szívében.

Fehér Miklós gólja:

A magyar válogatott azóta ugyan már egyszer találkozott a szlovénekkel, 2008. március 26-án Zalaegerszegen játszottak felkészülést a csapatok, a találkozót végül a vendégek nyerték 1-0-ra.

Magyarország-Szlovénia, újratöltve

Azóta hosszú idő telt el, és a magyar válogatott most újra Szlovéniával találkozik. A múlt emlékei mellett azonban a jelen kérdései kerülnek előtérbe: vajon melyik arcát mutatja szombaton a magyar válogatott?

Szombaton 18 órától mindenre választ kapunk: a Magyarország–Szlovénia felkészülési mérkőzés történéseit élőben követheted a GOAL-on.

A mérkőzés összefoglalója:

