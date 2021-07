Magyar válogatott labdarúgót igazolt a Diósgyőr

A rutinos Könyves Norbert Zalaegerszegről érkezik Miskolcra.

A DVTK hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta Könyves Norbert válogatott labdarúgót. Könyves 2008-ban az MTK-ban mutatkozott be az NB1-ben, utána játszott a Paks, a Vasas, a DVSC és a ZTE színeiben is. A 32 éves csatárnak összesen 65 gólja van az élvonalban és további 5 találata az NB II.-ben. A topolyai születésű játékos 2020-ban bemutatkozhatott a magyar válogatottban is, és egyetlen gólját pont szülőhazája, Szerbia ellen érte el egy Nemzetek Ligája találkozón.

A támadó a Diósgyőr hivatalos oldalának elmondta, hogy mennyire örül, hogy Diósgyőrben folytathatja a pályafutását:

„Mindig borsódzott a hátam, amikor itt játszottam, ellenfélként is nagyon szerettem Diósgyőrben pályára lépni. A DVTK-nak nem az NB II.-ben van a helye, ezért nagy ambíciókkal érkeztem. Azon leszek, hogy a legjobb tudásom szerint segítsem a csapatot. Nem szeretnék most még fogadkozni, vagy ígérgetni, egy célom van, hogy visszakerüljünk az élvonalba."

