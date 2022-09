Magyar-olasz: mi a csoport döntő igazi tétje?

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar-olasz meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is!

A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn este amolyan csoportdöntővel zárja a Nemzetek Ligája hatodik fordulóját, melyben éllovasként a kétpontos hátránnyal második helyen álló, Európa-bajnok olasz csapatot fogadja a Puskás Arénában.

A találkozó tétje tehát nem más, mint a sorozat jövő júniusi négyes döntőjébe jutás, ehhez Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványainak elég döntetlent elérniük a tavalyi kontinensviadal után alaposan megfiatalított Squadra Azzurra ellen.

A helyzet nem ismeretlen az olasz szakvezető számára, mert 2017-ben az esélytelenebbnek tartott Budapest Honvéd vezetőedzőjeként éppen ilyen körülmények között vívta ki a bajnoki címet az akkor még Videoton néven szereplő Fehérvárral szemben. A bajnoki döntőn a csapata ráadásul nem elégedett meg a döntetlennel, ugyanis 1-0-ra legyőzte a riválisát.

A telt házas mérkőzés több szempontból is különleges lesz. Egyrészt utoljára ölti magára a címeres mezt a magyarok csapatkapitánya, Szalai Ádám, aki 86. válogatottságával megelőzi Puskás Ferencet, az Aranycsapat legendás kapitányát és utolérheti az örökrangsor hetedik helyén Grosics Gyulát, az Aranycsapat kapusát.

Másrészt az összecsapásnak pikantériát ad, hogy Marco Rossi ezúttal saját hazája ellen vezeti a magyar csapatot, ráadásul a kollégája a túloldalon, Roberto Mancini egyúttal a barátja is, akivel 1993 és 1995 között együtt játszott a Sampdoria színeiben. A két csapat júniusi meccsét az olaszok nyerték 2-1-re Cesenában, ahol a magyarok az egész sorozat legrosszabb teljesítményét nyújtották, így mindenképpen javítani szeretnének.

Önbizalomban biztosan nem lesz hiány a németországi egygólos sikert követően, ráadásul a pénteki találkozó megmutatta, hogy a nemzeti együttes tudta pótolni két hiányzóját, az egyaránt sérült Nagy Zsoltot és Sallai Rolandot. A rivális olaszok hagyományosan a stabil védekezése építenek, ami Rossi regnálása óta a magyaroknak is erősségévé vált, így nagy kérdés, melyik edző csapata talál rést az ellenfél hátsó alakzatán, mert az első gól akár döntőnek is bizonyulhat.

A csoport másik hétfői meccsén a tavaly Eb-ezüstérmes, de a Nemezetek Ligája élvonalától sereghajtóként már biztosan búcsúzó Anglia egyik legnagyobb riválisát, a német csapatot fogadja a Wembley Stadionban. A találkozónak ugyanakkor a presztízsen kívül nem lesz tétje. A magyarok a Nemzetek Ligája első kiírását még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására kerültek a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba jutottak. Bár az ellenfelek ismeretében a sorsolás után még minimálisnak tűnt az esély rá, de az élvonalbeli szereplés egyben azt is jelentette, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba szállt Rossi együttese, mivel az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.

Ami viszont a remek A divíziós szerepléssel járó legfontosabb előny, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban. A pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki. Ha az élvonal 16 csapatából legalább 12 kijut a hagyományos selejtezősorozatból az Eb-re, akkor a maradék négy lemaradó együttes mindenképpen pótselejtezős lesz, a csoportgyőzelem pedig önmagában garancia lenne a pótselejtezőre.

A másik előnye annak, hogy a magyarok már nem végezhetnek másodiknál rosszabb helyen, hogy így az Eb-selejtező két hét múlva esedékes sorsolásán a legerősebb kalapból kerül kihúzásra.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

