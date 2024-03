Magyar játékost hozott haza a Vasas az osztrák Bundesligából

Januárban bontott szerződést az Altach csapatával.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Vasas kedd este bejelentette, hogy szerződtette az Ausztriából hazatérő magyar labdarúgót, Bukta Csabát.

A cikk lejjebb folytatódik

Bukta Csaba 2001. július 25-én, Törökszentmiklóson született, pályafutását is itt kezdte, 2008-ban. Hét évig szerepelt a helyi klub korosztályos csapataiban, majd 2015-től 2018-ig a Debreceni Labdarúgó Akadémián fejlődött, onnan igazolt az osztrák Red Bull Salzburg alakulatához.

Ausztriában először a salzburgiak fiókcsapatában, a másodosztályú Liefering SC-ben kapott lehetőséget, itt is robbant be a felnőttek között, hiszen a 2019/20-as idényben alapembere volt az együttesnek, 20 találkozón 7 gól és 9 gólpassz volt a mérlege. 2021 januárjában a Salzburg kölcsönadta a szintén élvonalbeli SCR Altach gárdájának. Tavasszal 17 mérkőzésen kapott szerepet, nyáron pedig végleg megszerezték a fekete-fehérek.

Az altachiakkal – miután nem tudtak megegyezni a klub által javasolt folytatásról – idén január 30-án, közös megegyezéssel felbontották a nyáron lejáró szerződését, így a játékos szabadon igazolhatóvá vált. Bukta összesen 66 tétmeccsen játszott a csapat színeiben – érdekesség, hogy a téli, törökországi edzőtáborban ellenünk is pályára lépett a 2–0-s győzelmünkkel záruló felkészülési mérkőzésen.

A magyar korosztályos válogatottakban összesen 37-szer kapott bizonyítási lehetőséget – ebből 10-szer a Gera Zoltán irányította U21-es együttesben, a vezetőedző így jól ismeri a játékát.

Nagy Miklós sportigazgatók így nyilatkozott új igazolásukról: – Bukta Csaba több poszton bevethető, nemzetközi szinten is átlag feletti gyorsasággal rendelkező, jól „egy az egyező” játékos, akit az U21-es válogatottból is jól ismerhetünk. A mai napon 2026. június 30-ig szóló szerződést kötöttenk vele. Külön öröm a számukra, hogy bár több élvonalbeli csapat is szerette volna leigazolni őt, mégis minket választott!”

– Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, egy örökkévalóságnak tűnt az az egy hónap, amíg csapat nélkül voltam. Szeretnék segíteni a Vasason, hogy elérje a céljait, amelyek természetesen már az enyémek is, ez pedig a feljutás. A beleki edzőtáborban, az egymás elleni felkészülési mérkőzésen is jó benyomást tett rám az angyalföldi együttes, nagyon bízom benne, hogy a gyorsaságomat és a külföldön szerzett tapasztalataimat tudom majd kamatoztatni és minél gyorsabban sikerül a beilleszkedés. Várom, hogy megismerjem a társakat és hogy bemutatkozzak az Illovszky-stadionban, ami pedig a hosszútávú terveimet illeti, szeretnék megragadni a Vasassal az NB I-ben és a legmagasabb szinten is bizonyítani!” – mondta Bukta Csaba