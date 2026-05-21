„Tényleg azt hiszitek, van esélyetek?”

A Sky Sport a múlt héten Liverpoolba látogatott, hogy egy végigkísérje Szoboszlai Dominik egy napját. Mac Allister ennek a műsornak a forgatásán beszélgetett Jamie Redknapppal az AXA Training Centre-ben.

Redknapp arról kérdezte Mac Allistert, kiket tart a világbajnokság legnagyobb esélyeseinek. Az argentin játékos gyorsan rávágta:

„Spanyolország és Franciaország nagyon erős. De szerintem Argentínának és Brazíliának is mindig van esélye. Brazília most nincs a legjobb formában, viszont ott van Ancelotti és rengeteg jó játékosuk, szóval velük is számolni kell. Mi pedig természetesen hiszünk magunkban"

Az angolok viszont nem kerültek szóba, amit Redknapp sem hagyott annyiban.

– Azért Angliát még nem említetted. Ugyan már, adj egy kis reményt nekünk is – mondta nevetve.

Mac Allister válasza azonban gyorsan bejárta a közösségi médiát.

– Tényleg azt hiszitek, van esélyetek? – kérdezett vissza mosolyogva, majd Szoboszlai Dominikra nézett, aki csak nevetett csapattársa beszólásán.

Redknapp is csak nevetni tudott a beszóláson.

– Jól van, inkább kérek még egy kávét… sőt, hagyjuk, inkább egy whiskyt – reagált viccesen.

Mac Allister szerint túl erős a mezőny

Bár a beszélgetés jó hangulatban zajlott, Mac Allister szavaiból azért érződött, hogy nem igazán tartja Angliát a legnagyobb favoritok között. Az angol válogatott az elmúlt években rendre közel került a végső sikerhez, döntőket és elődöntőket játszott, de 1966 óta egyszer sem tudta megnyerni a világbajnokságot.

Az argentin középpályás szerint idén sem lesz egyszerű dolguk, főleg úgy, hogy Argentína címvédőként érkezik, Franciaország és Spanyolország továbbra is elképesztően erős kerettel rendelkezik, míg Brazília Carlo Ancelotti irányításával ismét komoly tényező lehet.

A jelek szerint Mac Allister egyáltalán nem tart attól, hogy Anglia megállíthatja Argentínát – hamarosan pedig a pályán is bizonyíthatja, mennyire volt igaza.

Az ominózus beszélgetés:

