Hoppá! Szoboszlai Dominik a Liverpool legendájának tartott mesterkurzust

Különleges eseményre került sor a liverpooli AXA edzőközpontban: a Mersey-partiak korábbi kiválósága, a klub mezét 237 alkalommal magára húzó Jamie Redknapp újra felöltötte magára a Vörösök szerelését, és testközelből figyelhette a csapat magyar válogatott játékosának, Szoboszlai Dominik híres szabadrúgás-technikáját.

Az egykori közönségkedvenc így nyilatkozott az élményről:

”Nagyon jó érzés volt újra magamra ölteni a Liverpool mezét, még akkor is, ha most csak azért tettem, hogy megnézzem Szoboszlai Dominik szabadrúgás-mesterkurzusát. Rengeteg tanulságot tartogat mindez azok számára, akik élvonalbeli futballistává akarnak válni - kezdve a mentalitástól és a fegyelemtől egészen a kulisszák mögött elvégzett kőkemény munkáig”.

Az utóbbi időben nem Redknapp volt az egyetlen, aki dicsérte és elismerően nyilatkozott Szoboszlai Dominikról. A Liverpool korábbi legendái, Steven Gerrard és Jamie Carragher is a magyar válogatott csapatkapitányát méltatta a szezonban nyújtott teljesítménye miatt, de Gera Zoltán se fukarkodott a pozitív jelzőkkel.

