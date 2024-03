Ma valóra válik a halálos betegséggel küzdő edzőlegenda álma

Steven Gerrardot és Fernando Torrest is irányíthatja.

Ma délután 16 órakor valóra válik Sven-Göran Eriksson álma, ugyanis leülhet a Liverpool kispadjára, s a Vörösök legendáiból összeállított csapatot irányíthatja az Anfield Roadon az Ajax egykori sztárjai ellen.

A 76 esztendős szakember édesapjától örökölte a Liverpool szeretetét, gazdag edzői pályafutása során azonban soha nem adatott meg neki, hogy kedvenceit irányítja.

"Mindig a Liverpoolról álmodoztam, de soha nem adatott meg. Egyszer közel jártam hozzá, volt néhány tárgyalás, sok évvel ezelőtt volt, de végül nem lett valóság belőle. Amikor felkértek, hogy a legendákat irányítsam, azt hittem, hogy viccelnek. Aztán azt mondtam: természetes, hogy jövök!" - nyilatkozta Eriksson a gálát megelőző sajtótájékoztatón.

„Az összes stadiont tekintve, ahol jártam, itt van a legjobb légkör. Amikor a játékosok kijönnek, és szól a You'll Never Walk Alone, mindig libabőrös vagyok. Sokszor láttam élőben és a televízióban is. Hihetetlen a hangulat" - dicsérte az atmoszférát a tréner, aki januárban beszélt súlyos rákbetegségéről, ami miatt legfeljebb egy évet jósoltak neki az orvosok.

A találkozón olyan Liverpool-legendák lépnek majd pályára, mint Steven Gerrard, Fernando Torres, Daniel Agger, vagy Dirk Kuyt.