Halálos betegséggel küzd az egykori angol kapitány: "Legfeljebb egy évem van..."

"Ha ilyen hírt kapsz, értékelsz minden napot, boldog vagy, amikor reggel felébredsz..."

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Sven-Göran Eriksson, az angol válogatott egykori szövetségi kapitánya a svéd P1 rádiónak adott interjúban megdöbbentő őszinteséggel beszélt megromlott egészségi állapotáról.

A cikk lejjebb folytatódik

A 75 esztendős szakember elmondása szerint súlyos rákbeteg, s legfeljebb egy éve van hátra.

Eriksson elárulta, hogy tavaly egy 5 km-es futás során összeesett, ami után egy sor vizsgálatot végeztek rajta. Ekkor derült ki, hogy nem csak agyvérzése volt, hanem rákos.

„Azt hittem, teljesen egészséges vagyok, de agyvérzést kaptam, elestem, a gyerekeim vittek kórházba. Egy napig vizsgáltak, aztán azt mondták, hogy öt kisebb agyvérzésem volt, de semmi baj, ebből teljesen felgyógyulok. De azt mondták, van még rosszabb, rákos vagyok, és nem tudnak megműteni. Kezeléseket és gyógyszereket adnak, hogy minél tovább éljek. Addig kell küzdenem, ameddig csak lehet. A pozitívumokat kell nézni, de persze ez egy nagy csapás. Legjobb esetben egy évem van, legrosszabb esetben kicsit kevesebb. Lehetetlen pontosan megmondani, ezért jobb, ha nem gondolok rá" - mondta a legutóbb a svéd Karlstad sportigazgatói posztját betöltő Eriksson, aki azt is elárulta, mivel tölti a napjait.

"Teljesen normális életet élek. Nem vagyok kórházban, időnként be kell mennem, de otthon élek. Néha kijárok, megpróbálok minél többet edzeni. Ha ilyen hírt kapsz, értékelsz minden napot, boldog vagy, amikor reggel felébredsz, és jól érzed magad, szóval ezt csinálom" - nyilatkozta.

Az egykori tréner pályafutása során irányította többek között a Göteborgot, a Benficát, az AS Romát, a Fiorentinát, a Sampdoriát, a Laziót, a Manchester Cityt és a Leicester Cityt is, az angol mellett pedig a mexikói, az elefántcsontparti és a fülöp-szigeteki válogatott szövetségi kapitánya is volt.

A Lazióval két-két olasz kupát és szuperkupát, egy-egy olasz bajnokságot, KEK-et és UEFA-szuperkupát nyert, a Benficával háromszor lett portugál bajnok, egyszer-egyszer kupa- és szuperkupa-győztes, a Göteborggal pedig UEFA-kupát, svéd bajnokságot és kupát is nyert.