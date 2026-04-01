Lukaku a múlt héten kikerült a belga válogatott keretéből az USA és Mexikó elleni felkészülési mérkőzések előtt, mondván, inkább az erőnlétére és a felépülésére szeretne koncentrálni. A Napoli vezetősége elvárta, hogy a támadó visszatérjen Olaszországba, ám a klub tájékoztatása szerint a korábbi Chelsea-, Everton- és Manchester United-játékos kedden nem jelent meg a tréningen:
„Romelu Lukaku nem reagált a mai, edzések újrakezdésére vonatkozó felhívásra. A klub fenntartja a jogot, hogy döntsön a megfelelő fegyelmi intézkedésekről, valamint arról, hogy a játékos a jövőben tartósan az első kerettel folytatja-e a munkát.”
– áll a Napoli hivatalos közleményében.
Az egykori Inter-csatár idén eddig mindössze 64 percet futballozott, és a 124-szeres válogatott támadó hétfőn maga öntött tiszta vizet a pohárba. Kijelentette: „soha nem tudna hátat fordítani a Napolinak”, és semmi mást nem akar jobban, mint a pályán lenni és győzelemhez segíteni a csapatát:
„Ez a szezon nagyon kihívásokkal teli számomra, a sérülések és a személyes veszteségem miatt. Tudom, hogy az elmúlt napokban nagy volt a zaj a helyzetem körül, és fontos, hogy mindent tisztázzunk. Az igazság az, hogy az elmúlt hetekben fizikálisan nem éreztem jól magam. Még Belgiumban estem át néhány vizsgálaton, és kiderült, hogy gyulladás és folyadék van a csípőizomban. Ez a második problémám azóta, hogy november elején visszatértem. Azért döntöttem úgy, hogy Belgiumban csinálom végig a rehabilitációt, hogy azonnal készen álljak, amint hívnak.
– mondta az esetről Romelu Lukaku.
Forrás: BBC
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.