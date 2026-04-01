Botrány Nápolyban: fegyelmi eljárás indulhat Romelu Lukaku ellen

Lukaku a múlt héten kikerült a belga válogatott keretéből az USA és Mexikó elleni felkészülési mérkőzések előtt, mondván, inkább az erőnlétére és a felépülésére szeretne koncentrálni. A Napoli vezetősége elvárta, hogy a támadó visszatérjen Olaszországba, ám a klub tájékoztatása szerint a korábbi Chelsea-, Everton- és Manchester United-játékos kedden nem jelent meg a tréningen:

„Romelu Lukaku nem reagált a mai, edzések újrakezdésére vonatkozó felhívásra. A klub fenntartja a jogot, hogy döntsön a megfelelő fegyelmi intézkedésekről, valamint arról, hogy a játékos a jövőben tartósan az első kerettel folytatja-e a munkát.”

– áll a Napoli hivatalos közleményében.

Az egykori Inter-csatár idén eddig mindössze 64 percet futballozott, és a 124-szeres válogatott támadó hétfőn maga öntött tiszta vizet a pohárba. Kijelentette: „soha nem tudna hátat fordítani a Napolinak”, és semmi mást nem akar jobban, mint a pályán lenni és győzelemhez segíteni a csapatát:

„Ez a szezon nagyon kihívásokkal teli számomra, a sérülések és a személyes veszteségem miatt. Tudom, hogy az elmúlt napokban nagy volt a zaj a helyzetem körül, és fontos, hogy mindent tisztázzunk. Az igazság az, hogy az elmúlt hetekben fizikálisan nem éreztem jól magam. Még Belgiumban estem át néhány vizsgálaton, és kiderült, hogy gyulladás és folyadék van a csípőizomban. Ez a második problémám azóta, hogy november elején visszatértem. Azért döntöttem úgy, hogy Belgiumban csinálom végig a rehabilitációt, hogy azonnal készen álljak, amint hívnak.

– mondta az esetről Romelu Lukaku.

Forrás: BBC

