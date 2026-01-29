Lukács Dániel sztrájkol!? A magyar válogatott játékos a Fradiba igazolna, de a klubja nem engedi?

A ferencvárosi átigazolási ügyekben mindig jól informált Green Devils Facebook-oldal információi szerint Lukács elvágyódik a Puskás Akadémiából, és a Fradiban képzeli el a jövőjét. Klubja azonban Lamin Colley elengedése után nem szeretne még egy támadót elveszíteni, sőt a felcsútiak jelenleg is egy újabb csatár szerződtetésén dolgoznak.

Ráadásul a Green Devils szerint Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője is ragaszkodik Lukácshoz, nem szeretné, hogy egyik legjobbja elhagyja a klubot, pláne nem januárban.

Lukács távozni szeretne, Hornyák emiatt kiosztotta?

Az oldal hozzáteszi, hogy állítólag a Paks elleni vereséget követően Hornyák az öltözőben számonkérte a Lukács teljesítményét, kijelentve, hogy jobb, ha nem álmodozik a Fradiról, és újra visszaszáll a földre, és küzd a pályán a Puskásért.

Ezt a párbeszédet egyelőre más források nem erősítették meg, az azonban biztos, hogy Lukács Dániel szóba került a Ferencvárosnál, ugyanis korábban Kubatov Gábor is elismerte, hogy gőzerővel dolgoznak a magyar válogatott támadó leigazolásán.