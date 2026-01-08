Luis Enrique távozik a PSG-től? – Luis Campos reagált a pletykákra

A PSG visszavág

A héten futótűzként terjedt el a hír a közösségi médiában, miszerint Luis Enrique úgy döntött: nem tölti ki 2027-ig szóló szerződését, és új kihívásokat keres. A pletyka alapját egy állítólagos Bild-jelentés adta, ám hamar kiderült, hogy a német lap soha nem hozott le ilyen információt. Ám a Marca hasábjairól világszerte elterjedt a hír, egészen a PSG vezetőségéig jutva.

Luis Campos, a PSG sportigazgatója a Canal+ kamerái előtt tette egyértelművé a klub álláspontját:

„Ez 100 százalékig fake news. Nincs semmilyen alapja annak, hogy Luis Enrique a távozást fontolgatná.”

A spanyol szakember a 2025-ös naptári évben minden létező trófeát megnyert a csapattal – beleértve a klub történetének első Bajnokok Ligája-serlegét is –, így érthető, hogy a párizsi vezetés hallani sem akar a váltásról.

Életre szóló bizalom

Míg a pletykák a szakításról szóltak, a valóság éppen az ellenkezője lehet. A PSG tulajdonosi köre annyira elégedett az 55 éves edzővel, hogy a hírek szerint egy modern futballban ritka, „életre szóló” szerződést készítenek elő számára. A cél, hogy Enrique legyen a párizsiak Sir Alex Fergusonja, aki nemcsak a felnőtt csapatot, hanem a teljes akadémiai struktúrát is felügyeli a következő évtizedben.

Ahogy azt korábban megírtuk, a PSG már tavaly év végén elkezdte az egyeztetéseket az örökös kontraktusról, miután a tréner bebizonyította, hogy Kylian Mbappé távozása után is képes egy világverő gépezetet építeni.

Fókuszban a jelen

A pletykák ellenére Luis Enrique látszólag a munkára koncentrál. A legutóbbi, Paris FC elleni speciális városi derbi előtt is hangsúlyozta, hogy projektje még csak most kezd igazán beérni. A szurkolók tehát megnyugodhatnak: jelen állás szerint a spanyol mester nemhogy nem távozik, de talán minden eddiginél hosszabb időre kötelezi el magát a francia fővárosban.