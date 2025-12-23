Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Super Cup 2025Getty Images Sport
Babos Péter

A PSG örökös szerződést kínál Luis Enriquének

Jelenlegi kontraktusa 2027-ig szól.

Az idén minden fontos címet begyűjtő Paris Saint-Germain vezetősége "életre szóló" szerződést szeretne kötni a spanyol vezetőedzővel, Luis Enriquével madridi médiainformáció szerint.

Az örökös kontraktusra vonatkozó francia ajánlat hírével az AS sportnapilap szolgált. A tréner jelenlegi megállapodása 2027-ig érvényes.

Az 55 éves Luis Enrique irányításával a PSG eddig két francia bajnokságot és Francia Kupát, egy francia szuperkupát, továbbá Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és Interkontinentális Kupát nyert. Korábban a szakember a spanyol válogatottnál, az AS Románál, a Celta Vigónál és az FC Barcelonánál dolgozott.

