Matthäus hamarosan visszatér: műtét után üzent a legendás futballista

Úgy tűnik, gyorsan felépül Lothar Matthäus. A német válogatott korábbi csapatkapitánya, rekordválogatottja és jelenlegi televíziós szakértője nem sokkal a műtétje után már biztató hírekkel jelentkezett az Instagramon.

A 64 éves Matthäus – aki pályafutása során 150 alkalommal szerepelt a német válogatottban – egy fotót osztott meg követőivel, amelyhez optimista üzenetet fűzött:

„Nagyon köszönöm a sok kedves jókívánságot. Hamarosan újra fitt leszek!”

A futballlegenda azután került kórházba, hogy síbalesetet szenvedett az ausztriai Oberlechben, az Arlberg térségében. Az esés következtében vállműtétre volt szükség.

Matthäus a BILDnek korábban részletesen is beszámolt a baleset körülményeiről:

„Ez volt az utolsó lesiklás az utolsó nyaralási napon. A pálya jeges és buckás volt. Már azon gondolkodtam, hogy felmegyek ebédelni a hüttébe, amikor hirtelen elestem a jobb oldalamra. Egy buckát nem jól kaptam el, a sílécek megakadtak. A legnagyobb gond a jég volt – ha porhó lett volna, valószínűleg semmi sem történik.”

A sérülések azonban nem merültek ki a vállában. Matthäus elmondása szerint a jobb oldali bordáit is megzúzta, ami komoly fájdalommal jár:

„A jobb karomat jelenleg felkötve kell hordanom, ami kellemetlen, de összességében jól vagyok. A legfontosabb most a gyors műtét volt, ami szerencsére nem számít nagy beavatkozásnak. Úgy gondolom, hamarosan visszatérhetek a munkához.”

A jelek szerint tehát Matthäus felépülése jó ütemben halad, és a futballrajongók sem maradnak sokáig a legendás játékos szakértői elemzései nélkül.