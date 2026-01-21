Síbalesetet szenvedett Lothar Matthäus.

A német rekordválogatott egy balszerencsés esés során szenvedett sérülést, elmondása szerint a pálya jeges és egyenetlen volt, a sílécei pedig egy hullámos szakaszon megakadtak, ami miatt a jobb oldalára zuhant.

„Ez volt az utolsó lecsúszás a nyaralás végén. Már az ebédre készültem a hüttében, amikor elestem. A pálya jeges volt, ha porhó lett volna, valószínűleg nem történik semmi” – idézte fel a történteket Matthäus a Bildnek.

A baleset után párja, a 27 éves Theresa szállította vissza Münchenbe, mintegy 280 kilométeres úton, ahol azonnal felkeresték a legendás sportorvost, dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrtot. Az MRI-vizsgálat súlyos sérülést tárt fel: kettős szalagszakadás és vállízületi ficam (AC-ízületi sérülés). A szakember vállspecialistához irányította a korábbi aranylabdást, akit csütörtökön egy müncheni kórházban operálnak meg.

Matthäus elmondása szerint a jobb oldali bordái is zúzódtak, karját jelenleg rögzítőben hordja, ám összességében jó állapotban van, és bizakodó a felépülést illetően. Úgy véli, a beavatkozás nem lesz komoly, és a műtétet követően hamarosan visszatérhet a munkához.

A baleset miatt Matthäus kénytelen lemondani az AS Roma–VfB Stuttgart Európa-liga-mérkőzést, amelyen az RTL szakértőjeként szerepelt volna – éppen abban a római Olimpiai Stadionban, ahol 1990-ben világbajnoki címet ünnepelhetett a német válogatottal. Következő tervezett televíziós szereplése az Union Berlin–Borussia Dortmund Bundesliga-rangadó lett volna szombaton a Sky csatornán.