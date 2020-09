Lopetegui: a világ legjobb csapatával nézünk szembe - UEFA-szuperkupa döntő előzetes

A győztese és az döntőjében az felmúló Sevilla is második szuperkupa sikerére hajt a Puskás Arénában.

Hosszú hónapok után a ma esti finálé lesz az első olyan nemzetközi kupameccs, amelyet végre nézők előtt rendezhetnek. A Bayern München és Sevilla mérkőzésére húszezer ember látogathat ki, ők is szigorú biztonsági intézkedések mellet. A honi sajtót az utóbbi hetekben leginkább az foglalkoztatta, hogy vajon biztonságos-e a jelenlegi körülmények között 20 ezer ember előtt mérkőzést rendezni, ám az UEFA és az MLSZ hetek óta azt kommunikálja, hogy megfelelő óvintézkedések mellett nem okozhat problémát a szurkolók beengedése.

Az európai szövetség maga is beismerte, hogy amolyan kísérleti jelleggel is tekint a mérkőzésre, hiszen ezúttal élesben is tesztelhetik, hogy mennyire működik a módszerük és hogy hosszú távon megnyithatják-e a stadionok kapuit, még ha egyelőre csak korlátozott számban is.

Talán maguknak a csapatoknak lesz a legfurcsább, hogy hosszú hónapok után ismét nézők előtt játszhatnak. Bár a Bundesligában már megnyitották a lelátókat, Bajorországban az emelkedő esetszám miatt egyelőre maradnak a zárt kapuk, így a Bayern továbbra is nézők nélkül kénytelen lejátszani a mérkőzéseit, legalábbis hazai pályán biztosan.

De hogy magáról a mérkőzéssel is foglalkozzunk: Hansi Flick csapata, egészen elképesztő idényt zárt le, 2013 után ismét sikerült a triplázás, a játékukat pedig az egész futballvilág csodálja. Az új szezont is parádésan kezdték, hazai pályán nyolc gólt lőttek a Schalkénak, többek között a debütáló Sané két gólpasszával és góljával.

A mai mérkőzésen Alphonso Davies játéka kérdéses, a hétvégi bajnokit is kihagyta, őt David Alaba pótolhatja a védelem baloldán, de ezt is csak feltételes módban írjuk, hiszen az osztrák válogatott a nyitófordulóban sem játszhatott apró sérülése miatt. Amennyiben rá sem számíthat Hansi Flick, minden bizonnyal, Lucas Hernandes lesz a kezdő balhátvéd, ahogyan a Schalke ellen.

Kingsley Coman biztosan nem léphet pályára, hiszen egy héttel ezelőtt pozitív lett a koronavírus tesztje, jelenleg is karanténban van.

Rajtuk kívül viszont mindenki hadra vethető, így a Sevilla védelme előtt nem kisebb feladatt áll, mint a Bayern már eddig is félelmetes támadógépezetét megállítani, amely egy Leroy Sanéval csak még erősebb lett.

Lopetegui csapatának ez lesz az első tétmeccse az augusztus 21-i Európa Liga döntője óta. Az eltelt egy hónapban talán két legfontosabb emberét is elveszítette a Sevilla: Ever Banega a középpálya kulcsembere az arab világba igazolt pénzt keresni pályafutása utolsó fázisában, míg az előző szezon egyik nagy felfedezettje, a jobbhátvéd Sergio Regulión kölcsönjátéka lejárt, majd a Real azzal a lendülettel postázta is Londonba, a Tottenhamnek.

Ellenben érkezett Ivan Rakitic, aki hat év barcelonai kirándulás után tért vissza Sevillába, valamint véglegesítették a Milantól kölcsönvették Suso leigazolását is.

A Sevilla a legerősebb csapatát küldheti pályára a döntőben, nincs komolyabb sérültjük, illetve eltiltottjuk sem, így Lopeteguei számára a teljes fegyverarzenál elérhető, ahhoz, hogy megpróbálja a lehetetlennek tűnő feladatot: megállítani a Bayern Münchent.

Edzői nyilatkozatok

Hansi Flick:

„A Sevilla megérdemelten nyerte meg az Európa Ligát. Egy nagyon érett, taktikailag erős csapat lesz az ellenfelünk, amelynek az edzője remek munkát végez. Intenzív mérkőzésre számítok, azt várom el a játékosaimtól, hogy 100%-osan készen álljanak a feladatra. Meg akarjuk nyerni a mérkőzést, ez egy döntő, márpedig egy finálé mindig különleges.”

Julen Loptegui:

„A Bayern München edzője minden dicséretet megérdemel, azért ahogyan megváltoztatta és saját képére formálta a csapatát az előző szezonban. Identitást adott a klubjának és elérte, hogy a fókuszban a csapatjáték legyen. Pontosan tudják, hogy hogyan szeretnének játszani, miképpen akarják felépíteni a támadójátékukat, valamint a védekezésüket. Ezt nagyon nehéz munka elérnie egy edzőnek. Az igazság, hogy a világ jelenlegi legjobb csapatával kell szembenéznünk, de nem fogunk feltartott kezekkel pályára lépni.

Várható kezdőcsapatok

Bayern: Neuer; Lucas Hernandez, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski

Biztosan nem játszhat: Coman, Kouassi

Kétséges a játéka: Alphonso Davies, David Alaba

Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitić, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos