C. Kovács Attila

A Liverpool hatalmas árat fizetett a hétvégi győzelemért

A Liverpool 2-1-s győzelmet aratott a Tottenham Hotspur ellen a Premier Legue 17. fordulójában szombaton, a siker azonban nagyon úgy néz ki, hogy vezéráldozattal járhatott. Alexander Isak ugyanis súlyos sérülést szenvedhetett a hétvégi rangadón, Arne Slot könnyen lehet, hogy hónapokig nem számíthat a svéd csatárra.

Mi történt?

Isak a második félidő elején, csereként lépett pályára, és az 56. percben azonnal főszereplővé vált: Florian Wirtz remek átadásából megszerezte a vezetést a Liverpoolnak. A lövés pillanatában azonban Micky van de Ven becsúszva érkezett, a támadó pedig szerencsétlenül esett el, és már a gól után látszott, hogy komoly a baj. A nyáron 125 millió fontért szerződtetett támadó ünnepelni sem tudott, azonnal a lábához kapott.

A svéd támadót hosszú percekig ápolták a pályán, végül két orvosi stábtag segítségével hagyta el a játékteret, helyére Jeremie Frimpong állt be. A klubnál elsősorban az alsó lábszár sérülése ad okot aggodalomra, és bár a pontos diagnózisra még várni kell, az első jelek alapján a brit rekordigazolás eltörhette a lábát, vagyis akár több hónapos kihagyás is várhat rá.

Isak épp kezdett volna formába lendülni...

Isak hosszas kiesése hatalmas érvágás lenne a Liverpool számára. A Newcastle Unitedtől 125 millió fontért érkezett csatár eddig hat bajnokin és három Bajnokok Ligája-meccsen kapott szerepet, a Tottenham Hotspur ellen pedig mindössze a második Premier League-gólját szerezte meg. Éppen mikor kezdett volna formába lendülni, akkor érkezett a súlyos sérülés.

Arne Slot nehéz helyzetbe került

Arne Slot számára pedig komoly fejtörést okozhat, miként állítsa össze és rotálja a Liverpool csapatát a következő hetekben, hiszen Isakon kívül az Afrikai Nemzetek Kupáján Egyiptomot képviselő Mohamed Szalahra sem számíthat majd.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

