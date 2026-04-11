17 éves csodagyerek szállította a Liverpool győzelmét a Fulham ellen

Az első játékrész első felében rögtön magához ragadta a kezdeményezést a Liverpool, amely hat lövést is eleresztett ez idő alatt. Mohamed Szalah járt a legközelebb a vezetés megszerzéséhez, amikor a 13. percben Jeremie Frimpong hozta helyzetbe, ám Bernd Leno védte a lapos lövését.

Ugyanakkor a Fulham is egyre több életjelet mutatott magáról egy-egy kontratámadás alkalmával: a 32. percben Oscar Bobb került helyzetbe, de nem tudott túljárni Giorgi Mamardashvili eszén.

A 37. percben aztán megtört a jég hazai szempontból: egy felívelés után Rio Ngumohához került a labda, aki megtáncoltatta Timothy Castagne-t, és a hosszú alsó sarokba tekert. A 17 éves angol szélső messze a legtöbb gondot okozta a londoniak védelmének az első játékrészben. 1-0.

Mindössze három perccel később megint lendületből ért fel a Fulham kapuja elé Slot csapata, majd Szalah ugyanonnan, mint Ngumoha, csak a tizenhatos másik sarkáról lőtt a kapuba védhetetlenül. 2-0.

Bár megnyugtató előnnyel vonulhattak pihenőre a Vörösök, a 63. percben Ricardo Muniz szöglet utáni fejese figyelmeztető jel volt – kevéssel pattant fölé a labda.

A második 45 percben érezhetően kiegyenlítettebbé vált a játék, ám Marco Silva csapata rúgott gól nélkül maradt az Anfielden – hiába szorította be a hajrában a Liverpoolt.

A három pont mellett Alexander Isak sérülésből való visszatérésének is örülhettek a Liverpool szurkolói, ugyanis a 69. percben becserélte őt Slot, ezzel december 27-e óta először lépett pályára.

Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, míg Kerkez ezúttal a kispadról figyelte az eseményeket.

