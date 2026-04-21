A Sky Sports szerint eldőlt Arne Slot sorsa a Liverpoolnál

A Liverpool FC vezetősége továbbra is kitart Arne Slot mellett, aki a jelenlegi állás szerint a következő idényben is a „vörösök” vezetőedzője maradhat – értesült a Sky Sports. Az Anfielden uralkodó bizonytalanság az elmúlt hetekben érezhetően csökkent, miután a csapat egyre közelebb került a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásához.

A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll a Premier League-ben, és hétpontos előnyre tett szert a hatodik pozícióban tanyázó Chelsea előtt. Mindez kulcsfontosságú, hiszen az idei lebonyolítás szerint az ötödik hely is BL-szereplést ér, amit az Arsenal BL-elődöntőbe jutása tett biztossá. A Mersey-partiak formája ráadásul javuló tendenciát mutat, vasárnap a liverpooli derbit is megnyerték, miközben közvetlen riválisuk botladozik.

Slot helyzete ennek ellenére nem volt végig stabil a szezon során. A holland szakember – aki az előző idényben bajnoki címig vezette a csapatot – második évében komoly kritikákat kapott, miután a Liverpool trófea nélkül zárja az idényt, és jelentősen lemaradt a bajnoki élmezőnytől.

A klublegendának számító Jamie Carragher szerint a szurkolók körében is megosztó a kérdés: maradjon-e Slot. A Sky Sports szakértője ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az információi szerint a vezetőség a BL-kvalifikáció esetén mindenképpen bizalmat szavaz a trénernek – és jelen állás szerint ennek teljesítése reális forgatókönyv.

Az idény során végig érzékelhető volt, hogy átmeneti időszakot él meg a klub, amely pályán és azon kívül is kihívásokkal szembesült. A nyári átigazolási időszak ezért kulcsfontosságú lehet: a keret megerősítése napirenden van, különösen annak fényében, hogy Mohamed Szalah és Andy Robertson távozását már bejelentették.

A támadósor megerősítése prioritás, és a hírek szerint az egyik fő célpont az RB Leipzig játékosa, Yan Diomande, de több poszton is várhatóak változások.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy bár a szezon nem hozta meg a várt sikereket, Arne Slot pozíciója megszilárdulhat – feltéve, hogy a Liverpool nem hibázza el a hajrát, és kiharcolja a részvételt a legrangosabb európai kupasorozatba.

