Megvan Szalah utódja? 100 millió euróért érkezhet szélső a Liverpoolhoz

Márciusban jött a váratlan hír, miszerint a Liverpool egyiptomi legendája, Mohamed Szalah nyáron elhagyja a Mersey-parti együttest. Az így megüresedett helyre pedig mindenképpen igazolnia kell a Vörösöknek, és a hírek szerint az Anfielden a RB Leipzig elefántcsontparti tehetséget, Yan Diomandét szemelték ki erre a pozícióra.

A The Athletic szerint Arne Slot együttesének megfigyelői az idény során kiemelt figyelemmel követték a 19 éves elefántcsontparti játékost, aki a Bundesligában rögtön letette a névjegyét az elit futballban.

A lap szerint erős tárgyalási pozíciót épített ki a Liverpool, ám a lipcsei együttes híresen kemény tárgyalópartnernek számít. A német klub a hírek szerint 100 millió euró alatt semmiképpen sem engedné el fiatal tehetségét, így az angoloknak jelentős pénzügyi csomagot kell mozgósítaniuk kiszemeltjük megszerzéséhez.

Diomande korábban elismerte, a vele kapcsolatos pletykák hatalmas löketet adnak a játékához:

”Képzeld el, hogy az emberek azt mondják, a Chelsea-be vagy a Real Madridba igazolsz, az ember ettől boldog lesz és motivált, hogy még többet tegyen. Nem gondolok bele túl sokat, mert a fókuszom a pályán van, az én feladatom a futball, ez mindent megold. Ugyanakkor rengeteg motivációt ad, amikor látom, hogy az emberek rólam beszélnek”.

Yan Diomande tavaly nyáron érkezett az RB Leipzighez a Leganés csapatától, és 33 Bundelsiga meccsen 12 gólt és 8 gólpasszt jegyzett, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lipcsei klub jövőre ismét a Bajnokok Ligájában szerpelhet. De könnyen lehet, első BL-mérkőzését már vörös mezben fogja lejátszani a 19 éves támadó.

Forrás: GOAL

