Joel OrdónezKURT DESPLENTER / BELGA MAG
C. Kovács Attila

A Liverpool bankot robbant: igazi csiszolatlan gyémántot igazolnak Szoboszlaiék

A Liverpool közel el hozzá, hogy megszerezze Joel Ordónezt, a Club Brugge középhátvédjét. A vörösök 43 millió fontot sem sajnálnának az ecuadori válogatott játékosért.

A The Sun információi szerint a Chelsea kiszállt az Ordónezért folyó versenyfutásból, így a belső védő a Liverpoolnál folytatja a pályafutását. A vörösök már meg is állapodtak Ordónezzel a személyes feltételekről, már csak a Club Brugge-zsel kell megegyezniük at átigazolási díjról, bár az angol lap szerint ezek a tárgyalások is jól haladnak, hamarosan pont kerülhet a transzferre és Ordónez a Mersey-partjáról költözhet.

Ahogy korábban már beszámotltunk róla, a Liverpool 0-0-s döntetlent játszott a Leeds United ellen a Premier League 19. fordulójában. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Anglia 1
Fulham crest
Fulham
FUL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0