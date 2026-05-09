A Liverpool nincs ideális formában a mérkőzés előtt, miután az előző fordulóban vereséget szenvedett a Manchester United ellen, így továbbra sem tudta matematikailag bebiztosítani helyét a legjobb öt között. A keret helyzetét tovább nehezítik a hiányzók: Mohamed Szalah és Alisson Becker sérülés miatt nem áll rendelkezésre, míg Alexander Isak játéka továbbra is kérdéses. A szűkös keret miatt Arne Slot vezetőedző több poszton is kényszermegoldásokkal készül, ugyanakkor az Anfield hazai atmoszférájában továbbra is erős teljesítményben bízik a csapat.

A Chelsea sem érkezik jobb előjelekkel Liverpoolba. A londoni együttes hat egymást követő bajnoki vereséget szenvedett el, miközben ebben az időszakban mindössze egy gólt tudott szerezni, ami jól mutatja a támadójáték visszaesését. A problémákat tovább súlyosbítják a sérülések: több támadó, köztük Garnacho, Neto és Gittens is hiányozhat, míg a kapus Robert Sánchez sem bevethető. A nehézségek miatt a szakmai stáb több fiatal játékos bevetésére kényszerülhet az idény hajrájában.

Arne Slot a meccs előtt a klub honlapján a fegyelem, a koncentráció és a saját teljesítmény fontosságát hangsúlyozta. A vezetőedző kiemelte: a Liverpool helyzete egyértelmű, a csapat sorsa a saját kezében van, és a Bajnokok Ligája-indulást érő helyek megszerzéséhez nem kell más eredményeire hagyatkozni. Mint fogalmazott, minden hátralévő mérkőzésen a maximumot kell kihozni, különösen a Chelsea elleni összecsapáson.

Slot kitért a Manchester United elleni vereségre is, amely csalódást jelentett a csapat számára, ugyanakkor szerinte ezekből a helyzetekből tanulni kell. Úgy véli, a szezon hajrájában minden tapasztalat – legyen az pozitív vagy negatív – kulcsszerepet játszik a fejlődésben.

A Chelsea ezzel szemben jelentős nyomás alatt érkezik, hiszen a rossz sorozat és a keretproblémák miatt az idény céljai is veszélybe kerültek. Számukra a pontszerzés létfontosságú lehet a szezon további alakulása szempontjából.

A mérkőzés így nemcsak a tabellán elfoglalt helyek miatt bír kiemelt jelentőséggel, hanem azért is, mert mindkét klub számára mentális fordulópontot jelenthet a szezon végjátékában.

