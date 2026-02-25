Goal.com
Elmarad a Szoboszlai-Sallai csata? Megvan, kivel csap össze a Liverpool a nyolcaddöntőben!

Kedden és szerdán lejátszották a Bajnokok Ligája rájátszásának párosításait, így kialakult a legjobb 16 mezőnye az első számú európai kupasorozatban. De melyik csapat vár a Liverpoolra a nyolcaddöntőben?

Még nincs kizárva a magyaros derbi a BL-nyolcaddöntőben

A Liverpool vagy az Atlético Madriddal, vagy a Sallai Rolanddal felálló Galatasarayjal találkozik a nyolcaddöntőben, így nem kizárt, hogy egyszerre három magyar – Szoboszlai, Kerkez és Sallai – is pályán lehet ismét a BL-ben.

Ha a Liverpoolt végül az Atlético Madriddal sorsolják össze, akkor a Sallaiék a Tottenham Hotspur ellen lépnek pályára a legjobb 16 között.

A nyolcaddöntők párosításainak sorsolását péntek délben rendezik a svájci Nyonban.

