Sallai Roland leszedte a pályáról Kenan Yildizt, hosszabbításban ejtette ki a Juventust a Galatasaray

A Galatasaray elleni párharc első találkozóján emberhátrányba került a Juventus, ez is szerepet játszott abban, hogy 5-2-re elvesztette Sallaiékkal szemben az Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágóját. Igaz, sikerült végül hosszabbításra menteniük a párharcot az olaszoknak - ugyancsak megfogyatkozva.

Összesítésben 3-5-re zárkózott a Juventus 45 perc játék után

Már a negyedik percben jelezte az Öreg Hölgy, hogy minél hamarabb szeretné elkezdeni a felzárkózást Federico Gatti érkezett Weston Mckennie beadására, ám kapu fölé fejelt. A tizedik perc egy újabb hazai beadást tartogatott, ezúttal a jobb oldalról Francisco Conceicao centerezett, de Teun Koopmeiners bólintása is ugyanott kötött ki, mint korábban Gattié.

Jóllehet egy minutummal később a Galatasaray is veszélyeztetett, Victor Osimhen egy nagybedobást tett kapura, és bizony Mattia Perinnek bőven kellett nyújtóznia.

A félidő közepéhez érve egyre inkább átvette a találkozó irányítását Luciano Spalletti csapata, amely leginkább Sallai oldalán vezette a támadásait.

A jobbszélső Gabriel Sala rendszeresen kisegítette a magyar középpályást védekezéskor, erre szükség is volt, hiszen igyekezett létszámfölényt kialakítani a pálya ezen oldalán a Juve. Kenan Yildiz mellé Weston Mckennie, Jonathan David és Képhren Thuram szintén feltűnt ezen a szélen.

A 22. percben Conceicao szöglet utáni próbálkozása elkerülte a török kaput, majd nyolc perccel később Kenan Yildiz már megtornáztatta Ugurcan Cakir kapust.

Egyre inkább benne volt a hazai gól a levegőben, amely a 35. percben egy büntetőből meg is született, miután Lucas Torreira Thuramot buktatta a tizenhatoson belül. Manuel Locatelli higgadt végrehajtónak bizonyult, ezzel már csak két gólt kellett lefaragniuk a hosszabbításhoz a Zebráknak. 1-0.

Újabb Juve-piros, Sallai mindent megtett egy óra alatt

Csakhogy hamar elszálltak a hazaiak reményei. Másfél perce tartott mindössze a második félidő, amikor Lloyd Kelly a földre érkezéskor rálépett Baris Yilmaz lábára. Ezért a játékvezető azonnal felmutatta az angol védőnek a piros lapot, így ezúttal is megfogyatkozott a Juventus.

Sallai az 59. percig volt a pályán, feltehetően a sárga lapja miatt cserélte őt le Okan Buruk vezetőedző. A pályán töltött idő alatt kulcsszerepet játszott abban, hogy akciógól nélkül maradtak a Spalletti fiai. Kettőből kettő sikeres szerelése volt, a földön megvívott hét párharcból négyet megnyert, míg a levegőben kettőből egyet hozott sikerrel. Emellett egy közbelépés és három tisztázás szerepelt a neve mellett - derült ki a Sofascore számaiból.

A hajrában azonban izgulhatott a kispadról figyelve, ugyanis a 70. percben Pierre Kalulu középre tett labdáját Gatti pofozta be. 2-0. Emberhátrányban is csodára készült tehát az Öreg Hölgy. A 77. percben Thuram kezdett neki egy szólónak, amelynek a végén át szerette volna emelni a kapust, csakhogy túl sok erőt vitt bele a mozdulatba.

Két perccel később tovább növelte a nyomást a Juve, de ezzel nőtt a csapat balszerencséje is, mert Yildiz a kapufát találta el egy beadásra érkezve.

A 82. percben viszont csak összejött a hőn áhított harmadik találat. Koopmeiners stukkolta tovább a labdát Mckennie-nek egy pontrúgást követően, aki befejelte azt a hálóba! 3-0. Több találat már nem született a rendes játékidőben, így jöhetett a hosszabbítás.

Zhegrova ziccert rontott...

Azok után, hogy emberfeletti módon, 40 percet emberhátrányban játszva megmentette a párharcot a hazai gárda, meg is nyerhette volna azt. A 95. percben egy szép támadás végén Edon Zhegrova viszont mellé lőtt ajtó-ablak helyzetben.

Csakhogy a hosszabbítás első félidejének ráadásában Yilmaz hozta helyzetbe Victor Osimhent, aki lapos lövésével összesítésben előnyhöz juttatta csapatát! 3-1. Ismét futnia kellett az eredmény után a Zebráknak, akik nem tudtak újabb csodát tenni.

Sőt, a 119. percben Yilmaz kapott egy kiugratást, aki ezúttal befejezőként vállalt szerepet, eldöntve a továbbjutás sorsát. Egy maratoni párharc végén az emberelőnyben futballozó Galatasaray összesítve 7-5-re kiejtette a nagyot harcoló Juventust.

