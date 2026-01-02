Mi lesz veled, Lisztes Kriszián? Nem áll jól a ferencvárosi támadó szénája

Az Eintracht Frankfurt 2025 nyarán arra jutott, hogy Lisztesnek elsősorban folyamatos játéklehetőségre van szüksége, ezért kölcsönadta nevelőegyesületéhez, a Ferencvároshoz. A terv az volt, hogy ismerős közegben visszanyeri korábbi formáját, és új lendületet kap a fejlődése – a németek megítélése szerint azonban eddig egyáltalán nem így alakultak a dolgok.

A 20 éves támadó eddig mindössze két tétmeccsen kapott szerepet a Fradiban – a Békéscsaba elleni kupatalálkozón és az MTK elleni bajnokin –, miközben a sérülések továbbra is akadályozzák abban, hogy formába lendüljön. A rendszeres játék hiánya miatt a visszatérés eddig nem hozta meg a várt áttörést sem a játékos, sem a német, sem a magyar klub számára.

Noha Lisztes szerződése 2029-ig köti a Frankfurthoz, jelenleg gyakorlatilag nincs esély arra, hogy rövid távon visszakerüljön a Bundesliga-keretbe. Piaci értéke 1,7 millió euróra csökkent, miközben kézzelfogható előrelépést sem tudott felmutatni, így a klubvezetés a közeljövőben nem számol vele – állítja a kedden megjelent cikk.

A cikk hozzáteszi: a korábban nagy ígéretként, „csiszolatlan gyémántként” Németországba szerződő Lisztes pályafutása most veszélyes ponthoz érkezett.

Lisztes Krisztiánt mindenki roppant tehetséges futballistának tartja, nem véletlen csapott le rá 2024 nyarán az Eintracht, azonban a hosszan elhúzódó sérülések miatt a frankfurti visszatérés egyre távolibbnak tűnik.