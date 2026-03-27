Micsoda elismerés: Lionel Messiről szektort neveztek el az Inter Miami új stadionjában

A 38 éves Messi 2023-ban igazolt az MLS-ben szereplő amerikai csapathoz, miután a Barcelonával és a Paris Saint-Germainnel is trófeákkal teli éveket töltött el Európában. Floridai karrierje eddig elképesztő számokat hoz: 82 találatával a klub gólrekordere, 53 előkészítésével pedig a gólpasszok listáját is vezeti. Éppen ezért szánta el magát a vezetőség arra a rendkívül szokatlan lépésre, hogy egy még aktív játékosnak állítson ilyen monumentális emléket.

Az Inter Miami hivatalos közleményben indokolta a döntést:

„Hagyományosan a tiszteletadások a múltba tekintenek. Nosztalgiából és emlékekből építkeznek. Ez a mostani azonban más. Ez a jelenből fakad. Abból, ami éppen most történik. Abból az érzésből, ami mindenkit elfog, amikor Leo pályára lép. Valaki elismerése nem mindig jelent egyet egy fejezet lezárásával. Néha arról szól, hogy felismerjük: valami egyedülálló dolognak vagyunk a szemtanúi.”

Az Inter Miami április 4-én, szombaton játssza története első mérkőzését az új stadionban az Austin FC ellen.

Nem ez az első alkalom a közelmúltban, hogy a 2022-es világbajnok csapatkapitány nevét egy lelátó veszi fel: 2025 júniusában gyermekkori klubja, az argentin Newell's Old Boys is hasonlóan tisztelgett előtte.

Az egykori angol válogatott csapatkapitány, David Beckham résztulajdonában lévő klub hatalmasat húzott Messi megszerzésével. A nyolcszoros Aranylabdás érkezése nemcsak a liga és az Inter Miami ázsióját emelte az egekbe, de történelmi sikereket is hozott: a floridaiak elhódították a Leagues Cup-ot, a Supporters' Shield-et, és megnyerték az MLS Cup-ot is.

