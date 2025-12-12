Lionel Messi a pénteken Indiába utazott, hogy részt vegyen az úgynevezett GOAT (Greatest of All Time – minden idők legjobbja) turnén, ahol várhatóan Narendra Modi indiai kormányfővel is találkozni fog.

A GOAT turné keretein belül az argentin át fogja adni a róla készült 21 méter magas fémszobrot is Kalkuttában, ami a világbajnoki trófeával ábrázolja.

Mindenki döntse el magának, hogy a szobor mennyire hasonlít Lionel Messire, mi azért nehezen ismernénk rá, ha nem tudnánk, hogy róla készült az alkotás:

Az alkotást készítő szobrász, Monti Paul az AFP-nek elárulta, hogy a szobrot 40 nap alatt készült el, és ez a legmagasabb szobor, amit valaha készített.

Az AFP hírügynökség beszámolójából az is kiderült, hogy a focilegenda 4 indiai városba látogat el, ahol a tiszteletére adott koncerten vesz részt, rajongókkal és helyi hírességekkel találkozik valamint barátságos focimérkőzéseken vesz részt. Új-Delhiben a beszámolók szerint még az indiai miniszterelnökkel is találkozni fog.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.