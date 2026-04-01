Érzelemdús meccsen búcsúzott az argentin közönségtől Lionel Messi + VIDEÓ

Érzelemdúsra sikeredett az Argentína - Zambia felkészülési mérkőzés, amelyen a vb-címvédő hazai csapat már a negyedik percben megszerezte a vezetést, Lionel Messi pedig a 43. percben megduplázta az argentinok előnyét.

Ez volt Messi 112. válogatott gólja összességében, és karrierje során már 902 gólnál tart. A második játékrészben duplázhatott volna az argentin legenda, ám nemes gesztust tett: a megítélt büntetőt átadta Nicolás Otamendínek, aki szintén utolsó válogatott mérkőzését játszotta saját szurkoló előtt.

"Nincs nagyobb megtiszteltetés, mint a válogatott mezét viselni. Hosszú utazás volt, rengeteg örömmel és bánattal, ami természetes a futballban. Azzal az érzéssel távozom, hogy mindent odaadtam a válogatottért, mindig készen álltam megvédeni a nemzeti csapat mezét" - mondta Otamendí a találkozó után.

A lefújás után aztán megkezdődtek az érzelemdús pillanatok. Lionel Messi - aki ugyan nem jelentette be hivatalosan, hogy a világbajnokság után visszavonul a válogatottól - nem tudta visszatartani a könnyeit, és láthatóan megtörten nézte saját szurkolói ünneplését:

Argentína címvédőként utazik a 2026-os világbajnokságra az amerikai kontinensre. Lionel Messiék a J-csoportban kezdik meg a tornát Ausztria, Algéria és Jordánia társaságában, és várhatják egyik legnagyobb esélyesként a nyári vb-t.

Forrás: ESPN

