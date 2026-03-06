A Corinthians péntek délután hivatalos is bejelentette Jesse Lingard érkezését. Az angol játékos átigazolási díj nélkül, szabadon igazolhatóként érkezett a patinás klubhoz.

Lingard Dél-Koreából érkezett

Lingard 2024 nyarától egészen 2025 végéig a dél-koreai FC Szöul csapatát erősítette, ahonnan a 2025-ös befejezte után távozott, 2026 január elseje óta szabadon igazolható volt.

Az angol válogatott középpályás Manchester United nevelés, 2012 januárjában, egy Newcastle United elleni bajnokin mutatkozott be a Vörös Ördögöknél, összesen 232 mérkőzést játszott a klub színeiben, ezeken 35 alkalommal volt eredményes.

Lingard mióta 2022-ben végleg távozott a Manchester Unitedtől a Nottingham Forestet és az FC Szöul gárdáját erősítette.

