Lewandowski közölte ügynökével, hogy hol akarja folytatni

Az AS spanyol portál már korábban is cikkezett arról, hogy Robert Lewandowski a Real Madridban akarja folytatni pályafutását. Most ismét napirenden van a téma, és a hírek szerint a lengyel támadó utasította is ügynökét arra, hogy kövessen el mindent annak érdekében, hogy 2022 nyarán összejöjjön a váltás.

Pini Zahavi ezen a nyáron már végrehajtott egy hasonló ügyletet, amikor is David Alaba igazolt a Bayern Münchenből a Real Madridhoz. Igaz, nem szabad elfelejteni, hogy az osztrák szerződése lejárt a bajoroknál, míg Lewandowski kontraktusa 2023 nyaráig érvényes.



A Real Madrid piaci mozgolódása egyértelműen azt mutatja, hogy mindenképpen akarnak egy gólerős, klasszis csatárt. Lewandowski mellett a dortmundi Erling Haaland, valamint a PSG csillaga, Kylian Mbappé is a kívánságlista része. Az nem is kérdés, hogy két utóbbi támadó egyértelműen a jövőt képviselik, és nagyon drágák is, míg a még mindig ipari mennyiségben termelő Lewandowski utolsó nagy szerződését kötheti meg, igaz, vélhetően jóval kevesebbe kerülne a Realnak mint Haaland, vagy Mbappé.

